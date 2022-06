La falta de especialistas dejará plazas médicas sin cubrir este verano

Llega el verano y el sistema valenciano de salud (y el del resto de autonomías) se enfrenta al mismo problema: los profesionales tienen que disfrutar de sus vacaciones pero no hay personas en las bolsas de empleo para cubrir todos los permisos ni para reforzar esos centros de salud que a partir de ya van a estar más estresados por estar en destinos turísticos. Resultado: consultas cerradas por falta de facultativos y más tiempo de espera para ser atendido, sobre todo en Atención Primaria.

Este verano no va a ser diferente, a tenor de lo adelantado hoy por el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez que ya ha asegurado que en su primer estío como responsable sanitario se ha encontrado con el mismo problema: "Hay falta de facultativos. No hay en bolsa. Tenemos un problema de recursos humanos pero no solo nosotros, no hay recursos en ninguna comunidad autónoma para cubrir los puestos de trabajo", ha asegurado Mínguez en la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a la que ha asistido junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Según Mínguez, este problema de falta de especialistas en toda España se había colado de hecho en el pleno del interterritorial, pese a que no estaba en el orden del día. "Ha sido uno de los temas más candentes del consejo", ha reconocido.

El plan de verano, la semana que viene

La falta de recursos humanos se junta, en verano, con otros dos "problemas": "Todos los sanitarios tienen derecho a vacaciones y hay un gran desplazamiento poblacional" a zonas de costa como Torrevieja o Peñíscola. Con esta confluencia de problemas en mente, la Conselleria de Sanidad ha diseñado un plan estratégico de verano que, según Mínguez, se presentará a lo largo de la semana que viene. "Hemos tardado un poco más porque hemos hecho un gran esfuerzo para gestionar este plan" que, según el conseller, se ha basado en la "solidaridad interterritorial". Según sus propias palabras se van a "optimizar recursos" poniéndolos "donde está el ciudadano" este verano, es decir, sobre todo "en las áreas de salud limítrofes con la costa".

De esta forma, y según las explicaciones que ha dado el conseller, el plan se ha diseñado de forma que no se van a reforzar por igual todas las áreas de salud sino que se va a hacer un "esfuerzo solidario para atender la máxima población en zonas con menos recursos" y donde la población flotante se dispara. "Se van a crear sinergias interdepartamentales porque no hay recursos humanos y no podemos disponer de más" y aún así, "no se van a cubrir la totalidad y quedarán plazas vacantes".