Los grupos parlamentarios del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) junto con el Partido Popular de la Comunitat Valenciana han defendido este miércoles en las Corts Valencianes la recuperación del derecho civil valenciano para acabar con una "grave injusticia histórica". Lo ha hecho con la oposición de Cs y Vox, que abogan por unos derechos "unitarios" para todo el Estado.

El pleno de las Corts ha debatido la proposición no de ley de tramitación especial de urgencia para reclamar la recuperación urgente del derecho civil valenciano, presentada por el PSPV, PP, Compromís y Unides-Podem, y que ha sido seguido desde la tribuna por la Asociación de Juristas Valencianos, impulsora de la defensa de dicho derecho.

El PSPV ha recordado que la Comunitat Valenciana es la única autonomía sin legislar en esta materia y "está preparada" para recuperar este derecho que "no es nacionalismo sino reconocimiento de la realidad plural de la nación", y ha reclamado a todos los partidos con representación en el Congreso en Madrid unirse a esta reivindicación. Por su parte, el PP ha pedido también unidad para "reclamar nuestra competencia para legislar en materia de derecho civil", una reivindicación que "va de valencianismo útil y constitucional" y dejar de ser "una comunidad de segunda".

Compromís, por su parte, ha defendido la necesidad de que la Comunitat Valenciana recupere su capacidad legislativa en materia de derecho civil para acabar con una "anomalía jurídica y democrática" y ha afirmado: "tenemos una ocasión histórica".

Del mismo modo, Unides Podem ha señalado que la Constitución "está viva y tiene que ser adaptada", y ha instado a aprovechar la oportunidad que ofrece la reforma de la Constitución para reclamar unos derechos "justos y necesarios" para la Comunitat.

Para Ciudadanos, sin embargo, esta reivindicación plantea "una declaración de independencia del derecho común español", que ha advertido no van a apoyar, y ha considerado que "lo que es bueno para los valencianos lo es también para los españoles, por eso el derecho civil tiene que ser español".

Vox, en esta misma línea, ha manifestado que no se trata de "café para todos" y ha defendido que todos los españoles sean iguales ante la ley, con un "un derecho común y no 25 derechos diversos", por lo que ha manifestado también su oposición a la proposición no de ley, que será votada mañana jueves.

La proposición no de ley debatida este miércoles en las Corts pide instar al Consell para dirigirse a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales para que reclame en el Congreso que, con la mayor brevedad posible, se culmine la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que aprobaron les Corts Valencianes el 5 de febrero de 2020, y que esa reforma, por economía procesal, se haga conjuntamente con la del artículo 49 de la Constitución.

La reforma del Estatuto de Autonomía del año 2006, recuperó el Derecho Civil Valenciano, como uno de los ejes del autogobierno. Esto posibilitó la aprobación de leyes propias como las del régimen económico matrimonial, la de relaciones familiares de hijos e hijas con padres no convivientes o la ley de uniones de hecho formalizadas.

Todas estas disposiciones legales fueron anuladas por tres sentencias del Tribunal Constitucional, vaciando así las competencias reguladoras en materia civil a Les Corts Valencianes.

Desde entonces, la Asociación de Juristas Valencianos ha trabajado para hacer una defensa del Derecho Civil Valenciano, uniendo a las diferentes formaciones políticas valencianas, a las fuerzas sindicales, universidades, a los ayuntamientos, a las asociaciones empresariales, colegios profesionales y asociaciones culturales de diferentes ámbitos, para reclamar de forma conjunta una reforma constitucional que incluya el reconocimiento de la capacidad de los representantes del pueblo valenciano para poder legislar en asuntos civiles

Esta tarde, a las 19.30 horas, la Asociación de Juristas Valencianos ha convocado, en la plaza de la Virgen de València, una concentración para reclamar el reconocimiento de dicho Derecho. Solicitan a Pedro Sánchez, Bolaños y Alberto Núñez Feijóo, que de acuerdo con la voluntad de CERMI y la sociedad civil valenciana adapten la Constitución a las necesidades sociales consensuadas que reclaman 5 millones de personas con discapacidades y sus familiares y los representantes de 5 millones de valencianos

UNA CONCENTRACIÓN ESTE MIÉRCOLES.

Mientras, Juristes Valencians ha convocado este miércoles en la Plaza de la Virgen para recuperar “el Dret Civil del poble valencià” y anima la participación ciudadana para evitar recortes en el autogobierno. Los convocantes agradecen al PPCV, PSPV, Compromís y Unides Podem la petición consensuada al Congreso para tramitar conjuntamente la modificación del artículo 49 y la que plantea la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano.

Y califican de determinante el compromiso de CERMI con los valencianos, al señalar su opinión favorable a tramitar conjuntamente ambas reformas constitucionales. En este sentido, Luis Cayo (presidente de CERMI) considera “ bien incuestionable para nuestra vida política y para la extensión y profundización de nuestra democracia” la aprobación de las dos reformas técnicas de la Constitución.

Juristes Valencians agradece la Proposición no de Ley (PNL) planteada por los partidos autonomistas de les Corts ( PPCV, PSPV, Unides-Podem y Compromís) para reclamar al Congreso la tramitación conjunta de la reforma del artículo 49 para eliminar una terminología inadecuada para referirse a las personas con discapacidades y la planteada por les Corts hace más de 26 meses para la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano.

La PNL planteada por las sindicas Ana Barceló del PSPV, María José Catalá del Partido Popular valenciano, Pilar Lima de Unides Podemos, y la de Compromís -Papi Robles- también invita a la ciudadanía a participar en el acto organizado por Juristes Valencians el 29 de junio en la plaza de la Virgen, para solicitar al Congreso la tramitación conjunta de ambas reformas menores de la Constitución de inmediato, como exigen 541 municipios y las organizaciones más destacadas de la sociedad civil tras 6 años de autogobierno recortado.

Juristes Valencians agradece el apoyo manifestado por el presidente de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Luis Cayo, en apoyo a la tramitación urgente de ambas reformas sociales, patente a través de la carta enviada al president de les Corts Enric Morera.donde indica: “ Nada obsta, por nuestra parte, a que se aproveche la reforma en curso del artículo 49 de la Constitución Española -cuyo proyecto está en las Cortes Generales desde mayo de 2021- para al tiempo abordar la necesaria reintegración del Derecho Civil Valenciano, efectuando a este propósito las modificaciones necesarias del texto constitucional” y el representante del CERMI considera que “estas modificaciones, que representan un bien incuestionable para nuestra vida política y para la extensión y profundización de nuestra democracia”

El acto del miércoles 29 de junio se realiza también para recordar que ese día se cumplen 315 años de la publicación del Decreto de Nueva Planta de 1707 que fulminó el autogobierno valenciano en el ámbito público (eliminación de las instituciones forales valencianas) como ocurrió en todos los territorios de la Corona de Aragón, pero adicionalmente en el Reino de Valencia el castigo de Felipe V acarreó también la anulación del derecho civil, el que regula las relaciones jurídicas entre los particulares. Los parlamentos de Baleares, Navarra, País Vasco, Galicia, Cataluña y Aragón pueden legislar actualmente en materia civil, vía vetada a los valencianos, pese a preverlo el Estatuto desde 1982. Solo en el periodo 2008 a 2016, les Corts aprobaron leyes civiles en materia de derecho de familia (uniones de hechos, separación de bienes y custodia compartida de hijos caso de separación) que todavía benefician a 300.000 valencianos.

Tras la predisposición de Alberto Núñez Feijóo a negociar la modificación del artículo 49 de la Constitución con el PSOE y la inminente conmemoración del cuarenta aniversario de la recuperación del autogobierno el Presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, exige que en las negociaciones que mantienen Esteban González Pons y el ministro Bolaños se aborde “por respeto a la voluntad de la ciudadanos” la tramitación urgente y conjunta de la reforma constitucional para recuperar de forma efectiva el derecho civil propio y la auspiciada por CERMI para dar un correcto tratamiento constitucional en el artículo 49 a las personas con discapacidad.

José-Ramón Chirivella, presidente de la AJV, invita a los ciudadanos comprometidos con la autonomía valenciana a participar en el acto del próximo miércoles 29 de junio “No pueden imponernos otro 143”, recordando Chirivella cuando pese a cumplirse los requisitos para acceder a la máxima autonomía por la vía rápida a través del artículo 151 de la Constitución, los valencianos nos vimos postergados a utilizar la vía lenta del artículo 143, complementada con una Ley de Transferencias, la LOTRAVA. Chirivella considera que “NO podemos consentir en pleno siglo XXI, que nos vuelvan a postergar como ocurrió en la transición con la vía del art. 143, no perdamos más tiempo”