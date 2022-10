En el marco del Día Mundial de la Visión, que se celebra el 13 de octubre, la Fundación Fisabio-Oftalmología Médica (FOM), dependiente de la Conselleria de Sanidad, ha puesto el foco en una buena dieta para preservar la salud visual. Y qué alimentos son los que tienen más beneficios para el cuidado de nuestros ojos. La especialista Cristina Peris, directora médica de la entidad, ha precisado que "los alimentos con alto contenido en omega 3, vitaminas A, C, D y E, luteína, zeaxantina y zinc reducen el riesgo de padecer degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y al ojo seco".

En concreto, esta especialista recomienda, por ejemplo, comer naranjas y alimentos de hojas verdes, así como sardinas, boquerones, salmón, nueces y aceite de oliva. Para mantener los ojos bien hidratados se aconseja beber dos litros de agua diarios y, si es necesario, utilizar lágrimas artificiales, preferiblemente sin conservante.

La nutrición y el estilo de vida tienen gran importancia en la salud visual, como explicado la doctora Peris: “La dieta mediterránea reduce los niveles de colesterol, la hipertensión arterial y la diabetes. La retinopatía diabética y otras enfermedades que se asocian a oclusiones de los vasos de la retina tienen una menor incidencia si controlamos la dieta y el hipertensión arterial".

Según apuntan desde Fisabio, la vista proporciona el 80 % de la información que llega al cerebro y, por ello, el cuidado de los ojos y la prevención de las enfermedades oculares es esencial para tener una buena calidad de vida.

Por ello, además de comer de forma sana y tener una buena hidratación ocular, otros consejos son hacer deporte, usar las lentillas y las gafas de forma adecuada, no frotarse los ojos ni fumar son pautas que ayudan a preservar la salud visual.

En plena naturaleza

Por otro lado, hacer deporte de forma regular, si es posible en la naturaleza, también es beneficioso, “especialmente en los niños porque la permanencia al aire libre con una correcta exposición solar puede detener la progresión de la miopía”, aclara la directora médica.

Ahora bien, conviene protegerse con gafas homologadas de la radiación solar excesiva porque puede producir lesiones de la superficie ocular como queratitis (deporte de nieve), pterigión (tejido blancuzco o enrojecido que mancha la córnea) y, a largo plazo, catarata y degeneración macular.

En el ámbito deportivo también es importante no bañarse ni bucear con las lentes de contacto puestas, ni en piscinas ni en el mar, y prevenir traumatismos: “Deportes como el tenis o el pádel requieren del uso de gafas específicas para evitar traumas de gran impacto que comprometen el globo ocular. Determinadas profesiones como soldadores, trabajadores de la construcción, personas que manipulan productos químicos… deben usar gafas protectoras específicas no solo para evitar traumas mecánicos, si no también quemaduras químicas”, ha detallado Peris.

Descansar la vista en el lugar de trabajo

Mantener una buena iluminación y realizar descansos intermitentes son también hábitos que coadyuvan a la salud ocular: "La regla del 20/20/20 es muy recomendable: cada 20 minutos se aconseja mirar a lo lejos (a unos 20 pies de distancia) durante unos 20 segundos para relajar la acomodación, a la vez que parpadeamos frecuentemente”, ha explicado Peris.

El riesgo de padecer degeneración macular asociada a la edad es cinco veces mayor en personas fumadoras

En las antípodas, conviene desterrar malas costumbres como frotarse y rascarse los ojos porque “propicia el progreso de enfermedades que causan deformidad en la córnea como el queratocono en pacientes predispuestos. Por otro lado, ralentiza la desaparición de ciertas enfermedades de la superficie ocular de origen alérgico”.

Peris también recomienda dejar el tabaco porque “numerosos estudios científicos concluyen que el riesgo de padecer degeneración macular asociada a la edad es cinco veces mayor en fumadores”.

El decálogo de hábitos saludables se completa con revisiones periódicas al/la médico/a oftalmólogo/a al objeto de controlar, entre otras cosas, el fondo de ojo o la tensión ocular.