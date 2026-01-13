25 años de telecomunicaciones en la Comunitat Valenciana

La demarcación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en la Comunidad Valenciana (COITCV) celebra su 25 aniversario convertido en un actor clave del desarrollo tecnológico del territorio. Un cuarto de siglo después de su constitución, en el año 2000, mira atrás para repasar una trayectoria marcada por la evolución acelerada de las telecomunicaciones, el crecimiento del ecosistema digital y el firme compromiso de sus profesionales con la sociedad.

Desde su nacimiento, el Colegio asumió como misión representar, unir y colaborar en el desarrollo personal y la formación complementaria de los ingenieros de telecomunicación, así como la difusión del conocimiento y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la sociedad valenciana. Su neutralidad institucional, al ser una organización de derecho público, le ha permitido colaborar de forma activa con administraciones públicas, empresas, numerosas instituciones y todas las universidades, participando en proyectos de interés general y contribuyendo a definir el presente y el futuro tecnológico del territorio.

Primer Decano, Adolfo Montalvo (derecha) y Decano actual Sergio Riolobos (Izquierda) / COITCV

Una evolución compartida con la sociedad

Estos 25 años han estado marcados por una transformación digital, que ha cambiado la forma de vivir y trabajar en todos los ámbitos, desde las administraciones públicas, hasta cualquier sector y área privada o institucional. El Colegio ha crecido en paralelo a ese proceso, consolidando su estructura y dotándose de una sede física propia en el año 2004.

El COITCV ha sabido adaptarse al ritmo de la tecnología. Ha acompañado el paso de las redes fijas a la movilidad, la expansión de la banda ancha, la llegada del 5G, el auge del internet de las cosas, la ciberseguridad, la fotónica integral o la inteligencia artificial, ajustando sus servicios a las nuevas especializaciones, retos profesionales y oportunidades laborales que han ido surgiendo.

Esta evolución no habría sido posible sin las aportaciones de sus colegiados y colegiadas. La dedicación, el talento y el compromiso de los profesionales han sido el motor real del crecimiento del Colegio. Desde su implicación en las Juntas de Gobierno, hasta su participación en comisiones técnicas, programas formativos, proyectos de empleo o acciones divulgativas, los ingenieros de telecomunicación han construido una comunidad sólida, basada en la colaboración y el intercambio de conocimiento.

Talento profesional, innovación tecnológica, formación continua, mentoría, promoción de la profesión y creación de redes de apoyo han sido algunos de los pilares que han definido la aportación del colectivo en estos 25 años.

TeleWelcom (final), conectando el talento joven con el ecosistema profesional TIC / COITCV

La importancia de la unión y el compromiso

El balance de este cuarto de siglo deja una larga lista de hitos. Uno de los más relevantes fue la implantación del sistema de visado de trabajos profesionales online, que supuso un salto decisivo en modernización de procesos y cercanía con los colegiados. A ello se suma la implantación pionera del voto electrónico para la elección de los cargos de las Juntas, que fortaleció la participación democrática interna de forma segura y accesible.

En el ámbito profesional, ha impulsado programas de formación continua y certificaciones que han elevado la competitividad de los ingenieros de telecomunicación. En respuesta a la evolución del mercado laboral, el Servicio profesional de empleo al colegiado en la Comunidad se ha convertido en una valiosa herramienta de orientación profesional y de generación de oportunidades laborales, a la vez que apoya el emprendimiento y el ejercicio libre de la profesión.

El compromiso con la sociedad se ha materializado en la organización de jornadas, congresos y encuentros de divulgación tecnológica. La Noche de las Telecomunicaciones se ha consolidado como una cita anual de referencia para el sector, junto a los encuentros Smart Digital, que acercan la innovación tanto a profesionales como a la ciudadanía.

Edición número 27 de la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas / COITCV

De forma interna, los colegiados celebran una cena anual en San Gabriel, su patrón, que facilita reencuentros, la charla distendida y las reflexiones profesionales.

Especial mención merece también la implicación del Colegio en proyectos ligados a las infraestructuras de telecomunicación y la gestión de emergencias. Un ejemplo reciente ha sido su participación en la presentación del Informe de la OCDE Enhancing the resilience of communication networks y en el análisis de la afección de la dana en la definición de iniciativas de mejora ante situaciones críticas, demostrando el papel esencial de las telecomunicaciones en la seguridad y la resiliencia del territorio.

Mirada al futuro

El impulso de las vocaciones tecnológicas entre los jóvenes ha sido otro de los ejes estratégicos del Colegio. Iniciativas como el programa IT24, en el que participan estudiantes de ESO y Bachillerato, han permitido despertar el interés por las ingenierías y reforzar la base de talento que sostendrá el futuro digital de la Comunitat Valenciana. Asimismo, muestra a las nuevas generaciones la importancia de tener una red de compañeros que apoye el desarrollo de su carrera profesional.

Participación del COITCV en el Taller Espacio Catarsis (sesión de trabajo): Estudiantes de ingenierías colaborando con expertos para diseñar soluciones a prueba de DANA / Nelo Hagen

En palabras de su actual Decano, Sergio Riolobos, el aniversario es también una oportunidad para señalar el papel imprescindible del COITCV:

El Colegio es mi hogar profesional, en el que se defienden los intereses de los ingenieros de telecomunicación. Un lugar de encuentro y de apoyo común que nos permite intercambiar conocimientos y experiencias y nos da la oportunidad de generar proyectos de valor para el colectivo, para el mercado y para la sociedad.

Hoy, el COITCV se define como una comunidad comprometida, un referente en innovación, un puente entre la profesión, las universidades e instituciones, las empresas y las administraciones públicas y un motor para el futuro. Un cuarto de siglo después, el Colegio no solo celebra su historia, sino que renueva su compromiso con los profesionales y con una sociedad cada vez más conectada.

Porque la evolución de las telecomunicaciones y la del propio COITCV han ido siempre de la mano. Y los próximos 25 años se presentan con nuevos desafíos, oportunidades y conexiones por construir.