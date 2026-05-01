La doctora Anna Lluch, PowerCo, y los investigadores Miguel V. Andrés y Marta Inglés, premiados por el Consell Social de la UV

Estos galardones, que celebran este año su XXIX edición, distinguen la labor de quienes contribuyen a reforzar los vínculos entre la Universitat de València y su entorno social, económico y científico.

Anna Lluch, premio Alumni Plus

Anna Lluch Hernández ha sido la galardonada en la modalidad Premio Alumni Plus, que reconoce la trayectoria de antiguos alumnos y alumnas de la Universitat de València con una destacada proyección profesional y compromiso social. El Jurado ha valorado su sólida carrera en el ámbito de la oncología, así como su contribución al avance de la investigación y su impacto en la sociedad.

La vasta carrera de Lluch se caracteriza por una combinación excepcional de excelencia investigadora, compromiso docente y una profunda vocación humana hacia la atención de pacientes oncológicos, lo que le sitúa como una figura clave en el ámbito de la oncología a nivel nacional e internacional.

Marta Inglés de la Torre, premio Excelencia Docente

En la modalidad de Excelencia Docente, la persona premiada es Marta Inglés de la Torre, en reconocimiento a su calidad docente, su implicación con el alumnado y su apuesta por la innovación educativa. Esta categoría ha contado con un total de 18 candidaturas, evaluadas, entre otros criterios, a partir de los resultados de las encuestas docentes.

Inglés es profesora del Grado en Fisioterapia y sus dos evaluaciones DOCENTIA se sitúan entre las puntuaciones más altas. La trayectoria de la profesora avala su experiencia docente, su liderazgo académico y su firme compromiso con la calidad universitaria.

Miguel V. Andrés Bou, premio Transferencia del Conocimiento

El Premio de Transferencia del Conocimiento ha recaído en la propuesta de Miguel Andrés Bou, en una categoría especialmente competitiva. El Jurado ha destacado su labor en la transferencia y aplicación del conocimiento, que acerca los resultados de la investigación al conjunto de la sociedad.

Bou es catedrático de Física Aplicada en la Universitat de València. Su trayectoria combina excelencia científica, liderazgo en innovación fotónica y una sólida transferencia tecnológica hacia empresas y centros de investigación. Es socio y promotor de una de las primeras spin-offs de la Universitat de València, Fyla Laser S.L.

PowerCo, premio Colaboración Universidad-Sociedad

Por su parte, PowerCo ha sido propuesta en la categoría de Colaboración Universidad-Sociedad. El Jurado ha reconocido su implicación en el desarrollo de iniciativas conjuntas con la Universitat de València, así como su contribución al fortalecimiento de la relación entre el ámbito académico y el empresarial.

PowerCo es una empresa europea de fabricación de celdas de baterías fundada recientemente, en 2022, por Volkswagen Group con el objetivo de constituir la columna vertebral de su estrategia de electrificación y autonomía industrial en el sector de vehículos eléctricos.