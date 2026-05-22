La Universitat de València: donde empieza tu futuro

La decana de las universidades valencianas, institución con una vocación pública que ha acompañado la evolución social, cultural y económica del territorio, la Universitat de València se mantiene como la institución académica de referencia en la Comunitat Valenciana. Fundada en 1499 y extendida hoy sobre cuatro campus —Blasco Ibáñez, Tarongers, Burjassot-Paterna y Ontinyent—, la UV combina patrimonio, innovación y compromiso social en un ecosistema universitario único.

Su excelencia académica y científica la sitúa entre las universidades españolas mejor posicionadas en los principales rankings internacionales, destacando especialmente en el prestigioso ranking de Shanghái, donde figura entre las tres mejores de España.

A esta dimensión histórica se suma una presencia territorial que abarca toda la geografía valenciana, con centros singulares como el de Gandia y una red de convenios que conecta la universidad con todas las comarcas.

La mayor oferta de grados de la Comunitat Valenciana

Un total de 57 grados, 16 dobles grados y 8 dobles grados internacionales conforman la oferta de la Universitat de València, situándola con la oferta de grados más amplia del sistema universitario valenciano, con una planificación ajustada a la demanda y una ocupación que supera el 99 % de las plazas disponibles.

57 grados, 16 dobles grados y 8 dobles grados internacionales conforman la oferta de la Universitat de València. / UV

Durante la última década, la UV ha impulsado una transformación profunda de sus planes de estudio para responder a los retos de una sociedad en plena evolución. A las titulaciones consolidadas se suman grados innovadores que reflejan esta actualización constante: desde Ciencia de Datos o Ingeniería Multimediahasta Inteligencia Analítica de Negocios, diseñada para un entorno digital en expansión. También destaca Ciencias Gastronómicas, una titulación pionera que la UV es la única universidad española en impartir a precios públicos.

Esta renovación no se limita a la creación de nuevos grados: la Universitat de València está incorporando de forma transversal contenidos y competencias en inteligencia artificialen sus planes de estudio, garantizando que el estudiantado adquiera las herramientas necesarias para desenvolverse en un mercado laboral marcado por la automatización, el análisis de datos y la innovación tecnológica.

Nuevas dobles titulaciones para un mundo interconectado

La Universitat de València amplía su oferta con nuevas combinaciones de estudios que responden a perfiles profesionales cada vez más interdisciplinares. El próximo curso incorpora propuestas que refuerzan esta visión: la unión de Derecho y Relaciones Internacionales abre un itinerario orientado a la diplomacia y la gobernanza global; la combinación de Nutrición Humana y Dietética con Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ofrece una mirada integral sobre salud y rendimiento; y la doble titulación de Arqueología e Historia consolida una formación sólida en patrimonio, investigación y gestión cultural. Estas novedades se integran en un ecosistema académico que ya destaca por sus dobles grados consolidados y por programas internacionales que permiten cursar parte de los estudios en universidades de prestigio.

Empleabilidad real: estudiar en la UV abre puertas

La Universitat de València presenta uno de los mejores indicadores de empleabilidad del sistema universitario español: más del 75 % del estudiantado de grado encuentra trabajo a los seis meses de finalizar sus estudios, una cifra que aumenta al 85 % a los dos años. Este resultado se sostiene sobre un modelo académico que combina rigor, multidisciplinariedad y una estrecha relación con empresas, instituciones y agentes del territorio.

La Universitat de València presenta uno de los mejores indicadores de empleabilidad del sistema universitario español. / UV

A esta fortaleza se suma otro indicador clave: la UV posee una de las tasas de abandono más bajas de España. Según el Ministerio de Universidades, mientras la media estatal se aproxima al 22 %, en la Universitat de València se sitúa en un 14,06%, reflejo de una formación bien acompañada, con itinerarios claros y un estudiantado que progresa con éxito hacia la obtención del título.

Una universidad pública que garantiza igualdad de oportunidades

La UV refuerza cada año su compromiso con la equidad destinando 180.000 euros en becas propias, que complementan las ayudas del Ministerio y de la Generalitat Valenciana. Este esfuerzo se suma a un sistema de apoyo integral que sitúa a la UV como la primera universidad española en número de estudiantes con discapacidad, con servicios de acompañamiento y accesibilidad reconocidos a nivel estatal.

Movilidad, diversidad y vida universitaria

La Universitat de València es la primera universidad europea en la recepción de estudiantes Erasmus, con más de 2.500 estudiantes internacionales cada año, y cerca de 2.000 estudiantes UV que participan en programas de movilidad.

La institución destaca también por sus políticas de igualdad, diversidad afectivo-sexual, inclusión étnica y religiosa, y por su compromiso con la sostenibilidad, con uno de los mayores parques solares urbanos de la Comunitat Valenciana.

La vida universitaria se completa con una intensa actividad cultural —Orquesta Filarmónica, grupos de teatro, Escena Erasmus, danza y música tradicional— y una sólida apuesta por el deporte, donde la UV ocupa la primera posición de las universidades públicas del medallero universitario.