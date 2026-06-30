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Más de 15 kilómetros de retenciones dificultan los accesos a València por la Pista de Silla y la V-21

La DGT informa que las obras en el by-pass a la altura de Torrent y en sentido Castellón provocan largas retenciones.

Tráfico DGT

Tráfico DGT / DGT

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Carlos Jover

La mañana de este martes 30 de junio ha comenzado con importantes complicaciones para los conductores que circulan por el área metropolitana de València. Según el estado del tráfico a primera hora, las principales carreteras de acceso y salida de la ciudad acumulan alrededor de 15 kilómetros de retenciones, con especial incidencia en la V-30, la V-21, la Pista de Silla (V-31) y el bypass de la A-3, donde la circulación es especialmente lenta.

La V-30 vuelve a situarse como uno de los puntos más conflictivos de la carreteras valenciana. Las retenciones se concentran entre la Autovía de Torrent y Mislata, un tramo que soporta un elevado volumen de vehículos durante las primeras horas del día.

A estas complicaciones se suman las dificultades en la V-21, donde la circulación presenta importantes ralentizaciones en la entrada a València a la altura de Benimaclet, así como en la Pista de Silla (V-31), con tráfico lento en su paso por Beniparrell.

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Otro de los puntos con mayores problemas se localiza en el bypass de la A-3, donde las obras que se están ejecutando continúan condicionando la circulación. Los conductores encuentran retenciones y tráfico muy lento entre Torrent y Quart de Poblet, en dirección a Castellón, una situación que se repite desde el inicio de los trabajos y que afecta especialmente a quienes utilizan este corredor para enlazar con las principales autovías del área metropolitana.

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