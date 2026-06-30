Más de 15 kilómetros de retenciones dificultan los accesos a València por la Pista de Silla y la V-21

La mañana de este martes 30 de junio ha comenzado con importantes complicaciones para los conductores que circulan por el área metropolitana de València. Según el estado del tráfico a primera hora, las principales carreteras de acceso y salida de la ciudad acumulan alrededor de 15 kilómetros de retenciones, con especial incidencia en la V-30, la V-21, la Pista de Silla (V-31) y el bypass de la A-3, donde la circulación es especialmente lenta.

La V-30 vuelve a situarse como uno de los puntos más conflictivos de la carreteras valenciana. Las retenciones se concentran entre la Autovía de Torrent y Mislata, un tramo que soporta un elevado volumen de vehículos durante las primeras horas del día.

A estas complicaciones se suman las dificultades en la V-21, donde la circulación presenta importantes ralentizaciones en la entrada a València a la altura de Benimaclet, así como en la Pista de Silla (V-31), con tráfico lento en su paso por Beniparrell.

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Otro de los puntos con mayores problemas se localiza en el bypass de la A-3, donde las obras que se están ejecutando continúan condicionando la circulación. Los conductores encuentran retenciones y tráfico muy lento entre Torrent y Quart de Poblet, en dirección a Castellón, una situación que se repite desde el inicio de los trabajos y que afecta especialmente a quienes utilizan este corredor para enlazar con las principales autovías del área metropolitana.