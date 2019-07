Sin piscina de verano en Benissanó

Los alrededor de 2.000 vecinos de Benissanó no dispondrán disponer este verano de la piscina municipal para refrescarse frente a los rigores del calor estival. El ayuntamiento de esta localidad del Camp de Túria ha anunciado que la instalación permanecerá cerrada durante todo este período estival por las deficiencias que presenta. Es más, desde el equipo de gobierno de Benissanó señalan que, para poder reabrir la piscina con las garantías de seguridad oportunas, no sería suficiente con una pequeña obra, sino que será necesaria una reforma de gran calado en la que, según aseguran, ya están trabajando.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Benissanó ha reconocido que la piscina municipal –ubicada en las instalaciones del polideportivo– no presenta las condiciones adecuadas para garantizar al cien por cien la seguridad y la salud de sus usuarios que establecen las normativas y los organismos pertinentes.

Así, el consistorio enumera una serie de deficiencias que actualmente presenta la instalación por las que han considerado que no deben abrirla. En concreto, admiten que la estructura y las conexiones básicas de la piscina están obsoletas; que no presenta mecanismos de dosificación automática de cloración y desinfección; que el vaso y la red tienen fugas constantes; que carece de sistemas eficaces de control que permitan detectar y minimizar peligros higiénico-sanitarios que puedan afectar a los usuarios; y que las piscinas pequeña y grande no son independientes, por lo que no se puede garantizar un sistema propio de filtración y desinfección para el vaso infantil.

Ante tal situación, el ayuntamiento ha revelado que necesitará de una fuerte inversión para poner la instalación al día y que puedan usarla sus vecinos con total seguridad. Y es que, con las condiciones actuales en que se encuentra la piscina municipal, apuntan en el mismo comunicado que informa sobre su cierre, la infraestructura requiere, «no una adecuación puntual, sino una renovación total, accesibilidad y un obligatorio plan de autocontrol para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de los usuarios».

Para poder darle una solución, el equipo de gobierno de Benissanó mantiene que ya está trabajando en un nuevo proyecto de piscinas de titularidad municipal para el que ya se han reunido con los organismos que lo tienen que autorizar. Pero, de momento, este verano no habrá piscina en Benissanó.