La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, Mari Carmen Contelles, ha exigido al equipo de gobierno del alcalde Josep Vicent Garcia i Tamarit de Compromís con PSOE, CUPO y un edil no adscrito que “se ponga las pilas con un apoyo real al comercio local como líneas de ayudas directas, exención de tasas e impuestos y bonos de consumo que respalden de verdad a este sector frente a parches que hasta ahora no han aportado nada”.

En concreto, Contelles explica que “el comercio local de la Pobla de Vallbona se muere, cada vez vemos más comercios cerrados, y las políticas del equipo de Gobierno, en lugar de ayudarles, acaban asfixiándoles, como el sistema de las zonas azules que el Ayuntamiento esta implantando o cerrar el centro a los coches, por lo que los vecinos optan por ir a las grandes superficies donde les dan mayores facilidades”.

“Ante esta situación, el equipo de Josep Vicent Garcia i Tamarit está paralizado o cree que regalando una bolsa de tela o haciendo un fin de semana de una feria de comercio, que acaba suponiendo un esfuerzo a los comerciantes locales en trabajo y montaje, se soluciona, cuando esas medidas son sólo tiritas que no taponan la verdadera herida del comercio local”, continúa Contelles.

Por eso, la portavoz del PP asevera que “desde el PP de la Pobla de Vallbona exigimos al gobierno local una línea de ayudas directas para los comerciantes en presupuesto 2023, porque el compromiso con nuestros comerciantes se muestra con hechos”.

Asimismo, el PP de la Pobla de Vallbona pide al equipo de Josep Vicent Garcia que “se bonifiquen impuestos y tasas a nuestros comercios locales para atraer tejido comercial y generar empleo y actividad en el municipio” y además que “se elabore un plan de promoción del consumo en el comercio local a través de la emisión de bonos de consumo, como ya hacen otras localidades, que permitan a los vecinos comprar en nuestros comercios de forma más barata y a los comerciantes aumentar sus ventas”.

Mari Carmen Contelles explica que “el alcalde Josep Vicent Garcia i Tamarit y sus concejales en lugar de estar mirando como cada vez más comercios cierran la persiana, podrían aprender de otros municipios como Valencia, que tiene un bono de consumo para el comercio local en el que, si gastas 50 euros en un comercio de la población, el Ayuntamiento te da un bono de otros 50 euros para comprar en esos comercios, una iniciativa que arrasó con todos los bonos en pocas horas. Pero el equipo de gobierno de la Pobla de Vallbona ni siquiera para copiar lo que hacen otros ayuntamientos sirve”.

La portavoz del PP ha concluido que “si el gobierno de Josep Vicent Garcia i Tamarit no quiere apoyar al comercio local con estas medidas, que no se preocupe, desde el PP las llevaremos al pleno del Ayuntamiento porque nosotros sí damos la cara por el comercio local, a ver qué votan Compromís, PSOE, CUPO y el no adscrito, y por supuesto lo llevaremos en nuestro programa electoral para implementar este plan de apoyo al comercio local tras las elecciones de mayo de 2023 cuando haya un cambio de gobierno”.