La Mancomunidad Interior Tierra del Vino impulsa una campaña de apoyo a la agricultura

La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (MITV) lanza una nueva campaña de apoyo a la agricultura, bajo el lema “Hoy más que nunca …”, enmarcada en las acciones destinadas al fortalecimiento empresarial que desarrolla Adapt@+t, el Proyecto de Empleo, Emprendimiento, Economía social y Desarrollo local de la MITV.

La campaña resalta desde el inicio la relevancia y la trascendencia de la agricultura, no solo como garante de la alimentación de la sociedad, sino como la mantenedora del medio rural o la guardiana del medio ambiente. Este mes de febrero ha vuelto para recordar que "sin la agricultura y la ganadería la sociedad no come" y que la sostenibilidad de nuestro medio, así como el cuidado del medio ambiente radica en gran parte en estos profesionales. Durante estas semanas, la campaña se desarrolla en prensa local y redes sociales.

Testimonios de 9 municipios

La campaña está protagonizada por hombres y mujeres que han elegido esta profesión y es continuidad de la realizada años anteriores con testimonios realizados desde los 9 municipios que integran la comarca.

En 2022 fue premiada en la primera edición de premios de comarcas de interior del Periódico de Aquí y dio origen al Foro Comarcal del diario Levante EMV, que eligió ese título para su primera edición en la comarca. A lo largo del año pasado se realizaron diferentes acciones de comunicación en medios comarcales y redes sociales. De esta forma, el eslogan “Agricultura profesión de futuro. Esencial, única y nuestra" ha seguido teniendo una continuidad y ahora vuelve para recordarlo con esta nueva campaña.

Avalem Territori

Adapt@+t, Proyecto de Empleo, Emprendimiento, Economía social y Desarrollo local, nace dentro del plan AVALEM TERRITORI gracias al Acuerdo Territorial en Materia de Empleo y Desarrollo Local de la MITV, promovido desde Labora. El ámbito de ejecución del mismo está circunscrito al territorio de las diecinueve entidades firmantes del Acuerdo Territorial en materia de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, todas ellas pertenecientes a los nueve municipios que componen la comarca: Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.