El Atzeneta se agarra a la permanencia con una férrea defensa y un doblete de Ayo

El Atzeneta UE logró el pasado sábado su segunda victoria consecutiva en la fase de permanencia y lo hizo ante uno de los rivales más fuertes del grupo como el RCD Espanyol B (2-0). El conjunto naranja dio así un paso importante hacia la salvación justo en el ecuador de esta agónica segunda fase de la competición. Ayo, con dos goles, fue el gran protagonista de la tarde en El Regit.

Tras un inicio de partido tranquilo, Atzeneta y Espanyol B empezaron a ganar en profundidad. El primer aviso lo dio el filial perico a la media hora con un remate lejano de Gori. La respuesta de los locales fue contundente. La calidad de Ayo salió a relucir en una espectacular jugada individual que terminó en el 1-0. Los locales se vinieron arriba tras el gol y cerca estuvieron de ampliar su renta.

En la segunda mitad, el filial blanquiazul dio un paso adelante en busca del empate y puso en aprietos a la zaga atzenetera, pero no logró la igualada y los de la Vall sentenciaron. Ayo apareció de nuevo para superar a la defensa rival y superar al guardameta en segunda instancia.

Poco después, Guille pudo anotar el tercero con un disparo que se fue ligeramente elevado. En el tramo final, los visitantes se volcaron y el Atzeneta trabajó bien defensivamente para mantener su ventaja y no dejar escapar del Regit tres puntos clave.

El entrenador del Atzeneta, David Albelda, mostraba su satisfacción al afirmar que «hoy el equipo ha estado bien y ha hecho un gran trabajo con una gran implicación». A lo que añadía: «Sabíamos que a nivel defensivo teníamos que dar nuestra mejor versión para ganarle a un equipo que en casi todos los partidos marca algún gol. Nos ha salido todo más o menos como lo habíamos trabajado, pero dejar la portería a cero es el camino para lograr lo que queremos».

Ayo, autor de los dos goles, explicaba que «echaba de menos la sensación de marcar. Durante toda la temporada he trabajado, he generado ocasiones y también he tenido, y sabía que iba a llegar el momento. Pero lo importante es que hemos vuelto a ganar y a tener buenas sensaciones. Nos hemos vuelto a meter ahí arriba».