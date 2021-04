El Olímpic, con 1.590 puntos por partido, ocupa por primera vez la primera posición en su grupo en esta segunda fase de la liga en la Tercera División tras su victoria 2-1 ante el Recambios Colón Catarroja y la derrota del Villarreal C (1.541 ppp) en casa del Jove Español (1-0). Por muy poco no ha conseguido el equipo de Xàtiva la clasificación matemática para la tercera y última fase: será necesario sumar un punto en los dos próximos encuentros, y que el Silla (1.333 ppp) gane sus dos partidos. El próximo es contra el Olímpic.

El partido ante Recambios Colón fue «muy emocionante por todo» ha declarado el vicepresidente, Pepe Colomer. Acudió el lesionado Mikel Solís, al que rindieron homenaje con la victoria.

El Olímpic, de nuevo, empezó perdiendo, «pero la segunda parte fue espectacular». El segundo entrenador, Julián Ramírez, cree que pese e encajar un gol «la primera parte no fue tan mala comparada con la segunda». No es la primera vez que remontan un partido «algo que trabajamos cada semana, pero tenemos capacidad de reacción». Tendillo ocupó la posición de Mikel, y Ekedi fue de nuevo protagonista con dos goles más. Ya lleva 7. El equipo celebró en el vestuario el triunfo y el cumpleaños del delegado, Marco López. La plantilla sigue con ambición y una vez clasificada para la tercera fase no va a renunciar a nada pese a lo complicado que es lograr el ascenso.

Con Mikel Solís, el club está intentado adelantar las visitas a los facultativos para ganar tiempo en la recuperación del jugador, fijada para el 7 de mayo.

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha comunicado ya que la Generalitat Valenciana permite desde ahora la entrada de público en todas las competiciones organizadas por la Federación. Se permite un 50% del aforo del recinto con un límite máximo de 1.000 espectadores en ubicaciones al aire libre y de 500 en cerradas.

El club setabense ha valorado muy positivamente esta noticia que permitirá, por primera vez esta temporada, que los aficionados puedan estar presentes este domingo en Silla y, sobre todo, que puedan acudir en mayor número al último partido, en la Murta ante el Villarreal C . «Queremos que sea un reconocimiento al esfuerzo del equipo, que sea una fiesta», ha declarado Colomer.