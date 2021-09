Lapònia al costat de casa

Ja hem passat l’equador del període municipal i aquest es va aproximant inexorablement a la seua fi. Fa l’efecte que molts dels projectes de l’actual equip de govern (el nou CEE Pla de la Mesquita, el nou ambulatori, els nous jutjats, el Centre Raimon d’Activitats Culturals...) restaran inconclusos. Amb sort, s’enllestiran després de les pròximes eleccions municipals. No sé si és bona idea presentar-se davant l’electorat amb molts projectes però sense cap concreció. Per altra banda, alguns serveis municipals són clarament millorables. La distribució d’aigua potable, per exemple, fa aigües —valga la redundància. Cada setmana, tenim ruptura d’alguna canonada, sobretot al nucli històric. El mal estat dels dipòsits del Bellveret afecta les cases. Sovintegen les protestes dels veïns. L’equip de govern posa massa èmfasi en la reducció del deute llegat per Rus, però la gent de peu no sol entendre l’embolic de les finances locals. L’electorat espera de l’Ajuntament bons serveis i equipaments públics que responguen a necessitats veïnals. ¡Realitats concretes, en suma! És perillós que el governant sortint arribe a les urnes amb les mans buides.

També són perilloses certes declaracions dels polítics. Temps enrere, un responsable municipal deia en un mitjà de comunicació: «¿Per a què necessiten cobertura? ¿Per a veure Sálvame?» El polític es referia a l’absència de senyal de televisió en zones de Bixquert. En agost, tornava a parlar en una emissora local de ràdio: «Allò més normal és que una empresa privada gestione el servei. Fer-ho des de l’Ajuntament és complicat. ¿Què fem? ¿Posem policies locals i conserges els caps de setmana?» En aquesta ocasió es referia a l’aparcament de la plaça de la Bassa. Les raons del regidor no sintonitzen amb la sensibilitat d’esquerres. Si la normalitat de què parla es fes extensible a altres serveis, acabaria en mans privades la gestió de la Casa de Cultura, el Gran Teatre, els museus, la seguretat ciutadana, el subministrament d’aigua potable, els treballs de la brigada municipal d’obres... Això és justament el que propugna la dreta. No hauria calgut tornar l’Hospital de la Ribera a mans públiques, ni caldria votar a l’esquerra. Molts preferirien l’original a la fotocòpia. S’ha d’anar amb molta precaució amb allò que es diu davant d’un micròfon.

D’altra banda, l’edil perdé l’oportunitat d’explicar els problemes reals que planteja el pàrquing al·ludit, una idea genial de Rus en ple cor de la ciutat. L’obra del col·lector central s’interromp en arribar a plaça de la Bassa. L’aparcament li barra el pas. L’obra reapareix a plaça de l’Estació. Per tant, les aigües de pluja corren superficialment des de Porta de Sant Jordi i Porta de Santa Tecla. En Baixada de l’Estació, les torrentades van a parar a antigues séquies mares. Dimecres passat, un gran ruixat afectà l’aparcament, que calgué tancar el sendemà. Ignore la magnitud de la inundació i si causà danys a vehicles. Completar el col·lector implicaria carregar-se una part de l’espai subterrani o desviar el conducte, alternativa desaconsellada pels tècnics. Amb pluges copioses, colzes massa cantelluts provocarien excés de pressió i perill de rebentada o regolf de l’aigua conduïda. El desviament també obligaria a eliminar plataners en una de les bandes de la plaça. L’equip de govern té matèria per a la reflexió. Però ens apartem de l’assumpte principal.

S’escampa la sensació que els responsables municipals estan massa ensopits. Es fan unes coses bé, sí —les exposicions anuals de grans artistes, posem per cas, o algunes prestacions socials—, però àrees com el turisme, la mobilitat, el funcionament d’alguns serveis o l’ornament, la cura i la renovació d’espais (vies públiques, jardins) no experimenten millores ostensibles. Tampoc no cristal·litzen de moment les noves inversions. Vaig llegir fa poc «¿Per a què governa l’esquerra?», article d’Amadeu Mezquida. La vida no és fàcil per al governant d’esquerres; no se’l vota per a gestionar l’existent, sinó per a transformar-ho, per a millorar-ho. (En canvi, als partits de dreta, llurs votants només els demanen oportunitats de profit i un tipus de llibertat tan peculiar com el propugnat per Díaz Ayuso) Si s’empipen, molts votants de l’esquerra es queden a casa el dia de les eleccions. Sanejar les arques municipals està molt bé, però llegar a la dreta un superàvit que fulminaria en un tres i no res seria de traca. I això pot passar. Confesse la meua preocupació.