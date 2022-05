Manolo Ramos es el bisnieto de Bautista Soler, uno de los represaliados enterrados en la fosa común de Albaida. «A mi abuela le preguntaba por qué no sacaba a su padre y ella me respondía que no solo estaba él y que la exhumación tenía un coste elevado porque había que identificarlo: quería hacerlo pero no podía», recuerda el representante de Memorial Democràtic de la Vall d’Albaida, la asociación que ha impulsado el proyecto para recuperar los restos de los 18 fusilados de Albaida y Benigànim. «La ilusión de mi bisabuela era estar enterrada con su marido, que sale en la fotografía de su lápida», señala. A su bisabuela lo acusaron de participar en una reunión en la que se abordó el asesinato de un joven tradicionalista y de un representante de Falange que estaban encerrados en prisión y que a día de hoy tienen un entierro digno en el cementerio. Buceando en el archivo de Madrid, Ramos halló documentación que señalaba a otra persona como autora de ese hecho.