El pleno municipal de Xàtiva correspondiente al mes de mayo ha aprobado por unanimidad el primer Plan de Igualdad municipal, el cual se presentará públicamente el próximo viernes en rueda de prensa.

«Es un día importante para la ciudad y hay que agradecer a todos los grupos políticos vuestro apoyo, haciendo especial mención al trabajo realizado por la concejalía de la Mujer siguiendo con el trabajo de concejalías anteriores que pretendían llegar a ratificar este Plan. También al Consell de les Dones que ha sido un organismo fundamental en este sentido», ha manifestado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, quien ha indicado que «este es el principio de una serie de acciones que se tienen que desarrollar por parte del presente y los próximos gobiernos de la ciudad, porque es un Plan que contempla una temporalidad que va más allá de esta legislatura. Esperamos contar con el apoyo de todas las formaciones para poder llevar a cabo todas las acciones, que son muchas y muy ambiciosas».

Por su parte, la regidora de Mujer e Igualdad Lena Baraza ha asegurado que «Xàtiva es una ciudad que en los últimos años ha dado un salto cualitativo en cuanto a la igualdad, de la mano de la ciudadanía y del Consell. Este Plan busca eliminar las improvisaciones, y nace después de un gran estudio de datos y de opiniones de la ciudadanía. No es una tarea que finaliza hoy, sino que empieza. Ahora nos espera una larga tarea para poderlo llevar a cabo, con una evaluación continua.

La regidora de Xàtiva Unida Cesca Chapí ha indicado que «el día de hoy es el compendio de muchas luchas. Este es el Plan más transversal del Ayuntamiento, que recogería todos los consejos y con una clara participación», y la regidora del Partido Popular Pilar García Morell ha expuesto que «este Plan de Igualdad es la suma de muchas y de todas las que hemos querido participar, la continuación de lo que ya iniciaron algunas mujeres pioneras en Xàtiva, como Matilde Ridocchi, Artemina Botella. Tereseta ‘la cadirera’, Ana Artigues o Anita la Comare». La regidora no adscrita Maria Beltrán también ha reafirmado que «Xàtiva da un paso más adelante en materia de igualdad con este documento de planificación de todas las materias y políticas públicas. Se trata de uno de los compromisos más importantes que adquiere el Ayuntamiento en esta materia».

Por otro lado, el pleno municipal también ha aprobado por unanimidad la aceptación de los proyectos del campo de voluntariado juvenil "La costa del Castell 2022" y "Compartint vides". La regidora de Juventud Lena Baraza ha indicado que «cada uno de los proyectos acogerán a 25 personas y hemos vivido de manera positiva todos los campos de voluntariado que hemos hecho y que ayudan al crecimiento de la responsabilidad de las personas participantes. Tenemos muchas ganas de empezar especialmente el voluntariado social». Por su parte, el regidor de Xàtiva Unida Héctor Cuenca ha declarado que «apostamos por la participación y el voluntariado es una herramienta para formar a personas en este sentido».

Mociones

El pleno de Xàtiva correspondiente al mes de mayo también ha tratado tres mociones presentadas por los grupos municipales Xàtiva Unida y Partido Popular.

Por un lado se ha aprobado la moción presentada por el Partido Popular para solicitar ayudas destinadas a rehabilitar La Seu de Xàtiva (con votos favorables de PSPV-PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y la regidora no adscrita Maria Beltrán; y la abstención de Xàtiva Unida) y la moción también presentada por el Partido Popular para modificar la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (con votos favorables de PSPV-PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y la regidora no adscrita María Beltrán, y el voto contrario de Xàtiva Unida); y por otro lado no salió adelante la moción de Xàtiva Unida para la creación del Consell Municipal de Cultura (votos favorables de Xàtiva Unida, votos contrarios del PSPV-PSOE, Ciudadanos y de la regidora no adscrita María Beltrán, y abstención del Partido Popular).