Poner al Olímpic en su sitio

Mantengo la ilusión. No salí decepcionado el domingo del Clariano. Se perdió ante el líder destacado, el Ontinyent 1931, por esos "detalles" (ellos acertaron y nosotros no) que rompen cualquier partido entre dos buenos equipos, y después de haber sido mejores que ellos en los primeros treinta minutos. El partido ha servido para poner el Olímpic en su sitio. O sea: entre los candidatos a jugar la promoción de ascenso a la Tercera RFEF. Hay jugadores que, llegando como novatos, van a salir "licenciados" de este equipo.

Siempre y cuando alguien no se cargue, con sus acciones o con su inacción, la ilusión y las ganar que ahora mismo tiene el grupo.

Hay, sin embargo, dos cuestiones que quiero plantear. La primera es al cuerpo técnico: ¿estamos al 100% en cuanto a la preparación física? Entiendo que ante el Ontinyent el esfuerzo fue extraordinario y que no se puede mantener ese ritmo los 90 minutos, pero un técnico me destacó el otro día que tiene la sensación de que aflojamos en los minutos finales por esa preparación. La segunda es para los gestores: ¿no valdría la pena ir a por los "papeles" en lugar de esperarlos? Es triste ver que con lo que nos cuesta fichar, una vez que se hace, se tarda semanas para tramitar la ficha. Es como comprarse el coche, pagarlo, y que te digan que lo tendrás en 6 meses y que no podrás utilizarlo, y no es un capricho, es una necesidad.

Jugamos ante el Sueca: ¡sólo vale ganar!