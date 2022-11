El Atzeneta vuelve del parón empatando sin goles ante el Athletic Club Torrellano

Horario poco habitual en el que se dieron cita el Athletic Club Torrellano y el Atzeneta en el Isabel Fernández. A las 15:30 horas de la tarde del domingo empezó el duelo en el que ni los alicantinos ni los valencianos fueron capaces de perforar la portería contraria, finalizando el encuentro con empate sin goles. Desde el principio del encuentro el cuadro taronja puso las cartas sobre la mesa, querían ir a por los tres puntos. A los tres minutos, José Juan, guardameta local, hizo la primera aparición para evitar el peligro del Atzeneta. Minutos después era Abel quien centraba un buen balón que Javi García no pudo desviar entre los tres palos. Al cuarto de hora de partido llegaron los primeros acercamientos peligrosos del Torrellano, pero el Atzeneta supo mantener la portería a cero. Seguían los de la Vall d'Albaida con su producción ofensiva que dio sus frutos con el gol de Borja Encada con la mala fortuna de que el colegiado lo anuló por fuera de juego. En los instantes finales del primer acto, Tanque y Abel lo intentaron con sendos disparos, pero sin fortuna. Con el resultado inicial se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el primero en avisar fue Tanque, que no consiguió rematar un centro medido de las botas de Ballester. Poco después, en un córner, Rodri ponía el balón al corazón del área y Frangi estrellaba su cabezazo en el palo. Los locales lo intentaron, pero se toparon con Ferri. El Atzeneta no dejó de intentarlo hasta el final. Fidel protagonizó una de las ocasiones más claras, fue el encargado de ejecutar un libre directo que dirigió hacia la escuadra, pero el veterano José Juan voló para negarle el tanto. No fue el día en el que la fortuna sonrió a los de Berna Ballester, en los últimos instantes disfrutaron de una triple oportunidad, pero el balón no quiso entrar en la portería rival.

Partido disputado sobre césped natural ante un rival muy complicado. Tras el empate, ambos equipos mantienen las distancias en la clasificación, pero el Atzeneta ve como el líder, el Orihuela CF, amplia distancias.