Después de 16 años como regidora socialista tanto en el gobierno como en la oposición, Vicenta Boscà ha dado el salto a la alcaldía de la localidad de la Vall. Técnica de laboratorio de profesión, en el último mandato ha ocupado las áreas de Igualdad, Fiestas, Educación, GenteMayor y Servicios Sociales. «Tenemos ganas, interés y mucha ilusión por sacar adelante nuestro proyecto», asegura.

Tenía mucha experiencia como regidora, ¿cómo ha iniciado su etapa en el nuevo cargo?

El cambio es sustancial. Estas primeras semanas las hemos dedicada a ponernos al día, con la ayuda de los trabajadores.

¿Ser la primera alcaldesa deCastelló de Rugat supone una responsabilidad añadida?

A día de hoy las mujeres ya vamos ocupando diferentes puestos y se va normalizando la situación. Impone ser la primera alcaldesa de la historia, mucha gente me lo dice, pero lo llevo con normalidad.

¿Cuáles son sus proyectos prioritarios?

Entre los grandes proyectos que tenemos está la construcción del centro de día, que en esta legislatura será realidad, y estamos a la espera de que nos adjudiquen el Pla Edificant para reformar la escuela y el instituto, que son proyectos que en principio están aprobados. La del colegio es una intervención importante, porque tiene 44 años y hay que hacer un nuevo edificio y dotarlo de comedor y gimnasio, junto a otras actuaciones muy necesarias. Otro proyecto en mente es la construcción de un centro juvenil.

El Ayuntamiento de Castelló de Rugat mantiene una deuda viva bastante por encima de la media estatal. ¿Supone un condicionante en la gestión?

Castelló arrastra una deuda importante que hemos conseguido reducir a la mitad en 8 años de gobierno socialista con un esfuerzo muy grande. Ahora está en 635 euros por habitante, pero llegamos a superar los 1.000 euros al final del último gobierno del PP. Es un condicionante porque el ayuntamiento tiene que cumplir un plan de ajuste que probablemente estará vigente hasta 2030 y no podemos hacer lo que queramos. Intentamos cubrir la deuda para salir antes del plan, pero es complicado:el pueblo tiene unas necesidades y unos gastos y no puedes dedicarlo todo a deuda. Hay determinadas subvenciones a las que no nos podemos acoger, puesto que tenemos que pagar una parte y no se nos permite.

¿A qué atribuyes la mayoría absoluta del PSPV el 28M?

Conseguimos una diferencia de 200 votos y por primer vez revalidamos la alcaldía habiendo cambiado de candidato. Castelló confía en los socialistas. Soy una persona a la que todos la conocen. Mi equipo es magnífico y estoy orgullosa de él y del esfuerzo que hace.

¿Hay alguna novedad en el organigrama municpial?

Hemos creado un área de Cooperación, porque estamos muy volcados y en contacto con el Fons Valencià per la Solidaritat.

El PP gobierna ahora la diputación y la Generalitat. ¿Cree que mantendrá los compromisos pendientes?¿Puede ser un handicap para las inversiones?

El centro de día lo tenemos comprometido y damos por supuesto que se hará y con el Edificant esperamos que mantengan la palabra y no se echen atrás. Castelló tiene la característica de que es un pueblo que da servicio a otros 9 municipios más pequeños de los alrededores y el centro de día es una estructura muy necesaria para esta área. Tengo la esperanza de que sigan llegando las subvenciones, porque dependemos mucho de los planes de inversiones de la diputación. Ahora tenemos el pequeño problema de que parece que la Vall d’Albaida esté un poco vetada y que solo vayan a llegar ayudas para algunos: esperamos que desde la diputación no nos veten al enviarnos subvenciones, que se cumpla la palabra y que el reparto sea igual para todos los pueblos.

Castelló tiene un importante patrimonio singular y recursos turísticos. ¿Cómo se pueden explotar?

Estamos muy orgullosos de nuestra ermita y estamos haciendo una actuación para mejorarla. La idea también es reformar el Palau del Borja:hay una fase hecha pero falta acabarlo, se necesita mucha inversión pero tenemos mucho interés de que se acabe para que pueda ser visitado. Igualmente queremos reformar el «forn de les gerres» y el Museu de la Gerra, al igual que la mezquita, para que también sea visitable. Otro elemento muy importante es la exposición permanente de Carmen Alborch en la Casa de la Cultura, de la que estamos muy orgullosos: la familia hizo una donación importante de objetos y premios.

El PP ha dicho que le parecen desorbitadas las retribuciones de este mandato, al límite de lo que permite la ley.

A mi no me parecen desorbitadas. Estoy liberada al 100% y un compañero al 20% de su jornada. Anteriormente los que ahora lo critican han tenido más sueldo. No me da vergüenza decir lo que cobro, no tengo nada que esconder: 2.199 euros mensuales netos. Y mi jornada es de 24 horas los 365 días del año.

En tu saluda pones el foco en la participación vecinal.

En la anterior legislatura ya lo hicimos, tenemos una partida presupuestaria para programas de participación: la gente del pueblo presenta proyectos, los técnicos los valoran y la gente decide los que se hacen con esa partida. También tenemos una vertiente infantil en la que los niños de escuela y del instituto deciden en qué se invierten 5.000 euros.

¿Qué puede hacer un pueblo como Castelló para atraer empresas y retener habitantes?

Se han hecho unas inversiones importantes en el polígono para que sea atractivo y que las empresas quieran volver a Castelló. Respecto a las empresas que ya tenemos, a nivel local estamos potenciando mucho el comercio local, con unos bonos para que la gente invierta en el comercio local y el dinero se quede en el pueblo.

¿Qué otra propuesta destacarías?

En lo que no dejaremos nunca de trabajar es en la igualdad, en la lucha contra la violencia, contra las agresiones sexistas. En todas las fiestas y en todos los actos tiene que estar presente, se ha reivindicar y Castelló de Rugat va a luchar porque queremos un pueblo sin violencia e igualitario.

El trinquet cumple 40 años y es un referente en la comarca. ¿Qué implicación tiene el ayuntamiento?

En sus inicios fue muy importante en la comarca, pero luego se deterioró muchísimo. En los últimos años de gobierno socialista se reformó y se volvió a abrir, y desde entonces ha ido más. Hay una importante escuela de pilota, los niños están volviendo a recuperar el deporte autóctono y está funcionando muy bien: es el mejor trinquet de verano. Con motivo del 40 aniversario se ha editado un libro de toda su historia y hay una serie de actos preparados.

Las fiestas de Castelló están a la vuelta de la esquina. ¿Tienen pensada alguna novedad?

Estamos acabando de organizarlas, el 17 de agosto comenzarán con la presentación. Las fiestas van a ser igual que siempre, no porque no queramos introducir nada novedoso, pero se quiere la continuidad y haremos lo mismo de siempre. El sábado será la Entrada de moros, el domingo los disfraces, el lunes la famosa "remullà", en la que particpia todo el pueblo, y el martes las paellas.