El Ontinyent 1931 pierde en Silla y el Atzeneta empata en Soneja

Jornada de cierta tranquilidad la que afrontaban Ontinyent 1931 y Atzeneta con los deberes por un puesto en los playoffs hechos para unos y prácticamente hechos para otros. Una jornada en la cual los de la capital de la Vall d'Albaida querían reencontrarse con la victoria y el conjunto taronja alargar una semana más la racha de victorias, pero ninguno de los dos lo consiguió. El Ontinyent perdió y el Atzeneta empató. Ambos equipos disputaron sus encuentros en la jornada vespertina del domingo.

El Ontinyent 1931 se desplazó a la comarca de l’Horta Sud para medirse con el colista, el Silla. Un encuentro que podía parecer sencillo para los de Roberto Bas. Muy pronto se demostró que en esta categoría no hay enfrentamientos sencillos a pesar de lo que dicta la clasificación. Tras dos aproximaciones con tímido peligro repartidas en las dos áreas, llegó el gol que inauguró el marcador. A los ocho minutos, los locales botaban una falta lateral servida al segundo palo donde apareció Aarón Lara para rematar al fondo de la red (1-0). Diez minutos después y con una jugada de características similares, una falta lateral llegó el segundo gol sillero y el segundo tanto en la cuenta particular de Aarón Lara (2-0). Reaccionó el Ontinyent 1931, protagonizando varias jugadas peligrosas en el área rival, pero sin acierto entre los tres palos. En el minuto 38, Alexandru recortaba distancias en el electrónico rematando de cabeza un balón servido desde la esquina. Festival de goles, el que se estaba viendo en el Vicente Morera, que redondeó la primera parte, Meca, con un golazo de falta para el Silla (3-1). La segunda parte arrancó con los locales buscando abrir más la brecha, de nuevo a balón parado. El Ontinyent se volcó en la búsqueda del gol y primero lo intentó Lluis Felipe con un disparo desde la frontal y poco después era él mismo quien asistió a Cambreta, que no estuvo acertado en su remate. Se seguían sucediendo las acciones peligrosas de los blanc-i-negres, y en el minuto 85, David Torres, con un testarazo a balón parado, hacía el segundo tanto visitante (3-2). El Silla supo sufrir para impedir que el Ontinyent 1931 se reencontrara con la victoria.

El Ontinyent 1931 en el partido frente al Silla. / Ontinyent 1931 CF

El partido que arrancó con todo de cara para los de la Vall d'Albaida fue el del Atzeneta que a los 5 minutos ya mandaba en el marcador. Salva Martí cazó un rechace en la frontal para poner el primero en el electrónico. El Soneja no se dejó intimidar y buscó los dominios de Iker Maciá. Luispa buscó el gol sin fortuna y Casti tras una gran carrera, sirvió un centro a Brandon que no logró rematar. Con la mínima ventaja en el marcador para el conjunto taronja se llegó al descanso. Curioso el arranque del segundo tiempo, locales y visitantes aprovecharon el descanso para efectuar el primer cambio, ambos cambiaron a su portero. El Atzeneta quiso ampliar distancias en el marcador con un lanzamiento directo de falta de Leo Ramírez que salió rozando el larguero. El Soneja puso a prueba a Ferri, que volvía a ocupar la portería tras una pequeña lesión en un dedo de la mano, pero se encontró con un cancerbero muy seguro. Carrasco sumó una de las ocasiones más claras del partido con un lanzamiento que se fue al larguero. El Soneja tuvo la oportunidad de empatar desde los 11 metros a falta de 10 minutos para el final, pero Ferri adivinó las intenciones y evitó el gol. Tres minutos después, el conjunto de Berna Ballester veía como los locales empataban el partido (1-1). A pesar del mazazo, Salva Martí aún disfrutó de la última ocasión, pero de nuevo el travesaño impidió la victoria taronja. Los de Atzeneta ven cortada su racha de victorias, pero siguen sumando con la mirada puesta en la promoción de ascenso.