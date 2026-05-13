Glòria Medina y Héctor Mollà ganan la BTT La Llosa de Ranes

Los ciclistas Glòria Medina Ortiz y Héctor Mollà López se proclamaron ganadores de la Marxa BTT de La Llosa de Ranes, celebrada el pasado domingo. La corredora de Canals se imponía en la categoría femenina tras completar el recorrido de 33 kilómetros y 1000 de desnivel positivo en un tiempo de 2 horas y 28 minutos. En la clasificación masculina, el ciclista de Vallada conseguía el primer puesto, con un tiempo de 1h 39’ 30’’.

Podio femenino de la Marxa BTT de la Llosa de Ranes. / Ajuntament la Llosa de Ranes

La Marxa BTT de la Llosa de Ranes reunió a más de 250 ciclistas. En la clasificación general masculina, Fran Santamaría Boronat conseguía la segunda plaza y Alejandro Tebar Herreros la tercera. En la general femenina, la plata fue para Tamara Wagner, y el bronce para Sara Moreno Bisbal. En la categoría E-bike, el primer puesto fue para Cristian Darocas Oliver y en la categoría femenina se impuso Sonia Álvarez.

Podio masculino de la BTT de la Llosa de Ranes. / Ajuntament la Llosa de Ranes

La macha de ciclismo de montaña de la Llosa de Ranes discurría por el término de la localidad de la Costera, en un recorrido en el que destacaban los numerosos caminos y senderos entre pinos. Tras las lluvias de los días anteriores, los participantes llegaban a meta lleno de barro, pero con caras de mucha satisfacción. Los participantes destacaron la colaboración de la población de la Costera en la organización del evento, que este 2026 llegaba a su tercera edición.

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Podio masculino de la Marxa BTT de la Llosa de Ranes. / Ajuntament la Llosa de Ranes

El Ayuntamiento de la Llosa de Ranes ha felicitado a los ganadores y ha mostrado su agradecimiento a los participantes, así como a la organización, al voluntariado, a la Policía Local, Protección Civil y a todas las personas que han hecho posible la celebración de la prueba deportiva.