Sus dedos acariciaron las cuerdas de la guitarra para componer uno de los arpegios más memorable de la historia del rock en 'The House of the Rising Sun'. Provisto de ese pasaporte para la eternidad, el guitarrista de The Animals, Hilton Valentine, ha muerto a los 77 años de edad.

La discográfica de The Animals, ABKCO Music, dio la noticia a través de un comunicado en el que describió a Valentine como un "guitarrista pionero que influyó el sonido del rock and roll para las próximas décadas".

La banda encabezada por Eric Burdon fue una de las principales referencias a mediados de la década de los 60 gracias a su rock pasado por el tamiz del folk y del blues. En buena parte esa fama se la dio su versión de 'The House of the Rising Sun', en la que Valentine jugó un papel fundamental.

El propio Burdon lo recordó al despedirse de su compañero en las redes sociales: "¡Las notas iniciales de Rising Sun nunca sonarán igual!... ¡No solo las tocabas, las vivías! Desconsolado por la noticia repentina de la muerte de Hilton. Pasamos grandes momentos juntos", escribió.

La guitarra con que Valentine tocó ese arpegio, una Gretsch de Tennessee que compró en 1962, también ha pasado a la historia gracias al vídeo musical que acompañó la canción, que encabezó las listas de éxitos en medio mundo.

Actitud rock

Valentine, que murió el viernes según informó su mujer, nació en North Shields (norte de Inglaterra) en 1943 y pronto descubrió su vocación guitarrera en un grupo de 'skiffle', un género que mezcla elementos del blues, el jazz y el folk.

Huérfano desde los 16 años, canalizó su desbordante energía primero en el grupo de 'skiffle' The Heppers, y posteriormente en los roqueros Wildcats, donde se hizo conocido por rodar sobre el suelo mientras tocaba la guitarra.

Fue precisamente esa actitud salvaje la que le permitió unirse a los 20 años a The Animals, el grupo que pergeñaba Burdon junto al bajista Chas Chandler y el organista Alan Price, y al que posteriormente se unió John Steel, a la batería.

"Lo que hizo realmente de los Animals un grupo de rock fue Hilton, porque no creo que ese elemento roquero estuviese en la banda hasta que lo encontramos. No sólo tocaba rock 'n' roll, sino que tenía el aspecto. Era un tipo con una melena grasa peinada hacia atrás, chupa de cuero barata, zapatos de punta, tejanos negros y una sonrisa en la cara", dijo Burdon en una entrevista reciente.

Juntos cosecharon otros grandes éxitos -aunque nunca a la altura de la Casa del Sol Naciente- como 'Don't Let Me Be Misunderstood', 'We Gotta Get Out of This Place' o 'Baby let me take you home'.

Solo tres años después, en 1966, la banda se desintegró como consecuencia de las tensiones internas, y, aunque Burdon refundó el grupo con otros compañeros, Valentine no volvió a formar parte de él, aunque sí participó en reuniones posteriores y tocó con el cantante en giras.

Tras dejar 'The Animals', el guitarrista se lanzó a una carrera en solitario en California (EEUU) con la que no tuvo demasiado éxito, antes de regresar a su Reino Unido natal.

Valentine entró, junto al resto de la banda, en el Rock and Roll Hall of Fame en 1994.

En los últimos años, el guitarrista, que se mudó a vivir a Connecticut (EEUU), regresó a la música 'skiffle' con su proyecto Skiffledog y se unió a Burdon, con quien mantuvo una estrecha amistad, en giras en 2007 y 2008.