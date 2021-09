Drake, Sheeran, J Balvin... otoño de 2021 rompe al fin el tapón discográfico

Si el estío ha regalado grandes discos a cargo de figuras como Billie Eilish, The Killers, Lorde, Halsey, Chvrches o Villagers y bombazos comerciales como el «Donda» de Kanye West, con el que se bate el podio con «Certified Lover Boy» del mismísimo Drake, se espera que en las próximas semanas desfilen en las tiendas y plataformas digitales otros gigantes de la industria.

Senjutsu de Iron Maiden, Jose de J Balvin (10 de septiembre), Music of the Spheres de Coldplay (15 de octubre) e Equals de Ed Sheeran (29 de octubre) son algunos de los confirmados en un calendario listo para las sorpresas, que observa de refilón a Adele, Rihanna, Beyoncé, The Cure, Red Hot Chili Peppers o The Weeknd, entre otros.

Septiembre arranca muy fuerte. El viernes se publicó lo nuevo de Iron Maiden, Drake, Imagine Dragons (Mercury - Act 1), Manic Street Preachers (Sometimes I Might Be Introvert) y Jhay Cortez (Timelezz).

El día 10 será el turno de la electrónica elegante y emocional de James Blake (Friends That Break Your Heart), el rock intrépido y sello británico de The Vaccines (Back In Love City) y lo nuevo de una de las últimas grandes triunfadoras de los Grammy, Kacey Musgraves (Star-Crossed). Esa jornada, además, se podrá escuchar al completo The Metallica Blacklist, es decir, el célebre «álbum negro» de Metallica que, con motivo de su 30 aniversario, se renueva con medio centenar de colaboradores como J Balvin, Juanes, Miley Cyrus, Elton John, Biffy Clyro, Mon Laferte o David Gahan (Depeche Mode).

Lil Nas X, que se llevó por delante el «récord» de «Despacito» con el número 1 más longevo hasta el momento en la historia de EE.UU., intentará revalidar con «Montero», su nuevo disco, las expectativas que ya han generado el tema del mismo nombre o «Industry Baby».