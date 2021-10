Max Aub y València, historia de un desencanto

Cuando el 30 de agosto de 1969, después de tres décadas en el exilio, Max Aub regresó a València, comprobó que aquella ya no era su ciudad. «En el viaje del aeropuerto a casa no he reconocido nada como no sea la Gran Vía», escribió en ‘La gallina ciega’, el diario-novela donde el autor contó su primera visita a la España franquista (volvería a hacerlo dos años después, poco antes de su muerte) y que acaba de publicar la editorial Renacimiento.