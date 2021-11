Los tres vivieron años en la cárcel y como muchos otros se ganaron el sobrenombre de «Plantados», ya que se resistían a llevar el uniforme carcelario, a colaborar en los trabajos de la penitenciaría y a ser catalogados como presos comunes. «La democracia es la única manera que conocemos de convivir en libertad», explica Luis Zúñiga, quien estuvo 19 años en las cárceles cubanas, al igual que Ángel de Fana y Maritza Lugo, por plantar cara al Gobierno de Fidel Castro.

Sus vidas son el trasfondo de la película Plantados, de Lilo Vilaplana, que ayer se presentó en València. La cinta se estrenará el próximo 19 de noviembre en los cines Yelmo. Plantados es la historia de un grupo de presos políticos cubanos en los inicios de la dictadura castrista. Después de haber apoyado a Fidel Castro en su lucha contra Batista, terminaron presos por él. Se negaron a someterse a un plan de reeducación a cambio de reducir sus condenas, por lo que fueron objeto de vejaciones y torturas.

La película entrelaza dos líneas en el tiempo: la actual cuando uno de aquellos presos, ya de edad avanzada que vive en Miami, tras 25 años en prisión, se encuentra con uno de los esbirros que le torturaba. A partir de ahí comienza un viaje al pasado recordando todo lo vivido como ‘Plantado’.

«Nos ganamos ese apelativo porque nos negábamos a hacer trabajos forzados, a reunirnos con los presos comunes, a llevar el uniforme y a ‘rehabilitarnos’. Hacerlo significaba aceptar y legitimar una condena injusta. Lo único que estábamos defendiendo era la libertad de expresión», explica Ángel de Fana, quien ha participado en el guion junto a Lilo Vilaplana.

«El objetivo de esta película es que nuestras historias lleguen a todo el mundo, también a los cubanos», añade, ya que asegura que muchos de sus compatriotas «ignoraban la situación que se vivían en las cárceles».

«Cuando un régimen es totalitario, el periodismo no existe, solo existe la propaganda. Las personas no tenían ni idea de lo que estábamos pasando», señala Zúñiga, en relación a las torturas y a la poca conciencia sobre la falta de libertades. Una idea que refrenda Maritza, ya que ella fue presa de segunda generación. Creció dentro del régimen. Sin embargo, desconocía los límites del castrismo. Tanto era así que decidió montar un partido político. Acabó en la cárcel. «Cuando vives dentro de un estado totalitario lo único que te hace tener pistas de que no vives la situación más idónea para tu persona son las contradicciones del propio gobierno», explica Maritza.

Reparto

La película está protagonizada por Gilberto Reyes, Ricardo Becerra, Frank Egusquiza y Carlos Cruz, quienes dan vida a los personajes reales en los que está inspirada la historia.

Este drama basado en hechos reales se rodó en diferentes localizaciones de Puerto Rico y Miami, además de en cinco cárceles. Se estrenó en Estados Unidos tras su paso por el Miami Film Festival, donde fue premiada con el Premio del Público.

«He vivido tanto en un estado totalitario de derechas como de izquierdas, y puedo asegurar que la democracia es el único sistema en el que podemos vivir en libertad», concluye Zúñiga.