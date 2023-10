Vicent Llimerá: "Con los recursos que nos han dejado hubiera sido imposible reabrir el Palau"

Oboísta y catedrático nacido en Benaguasil en 1962 pero criado -sobre todo musicalmente- en Llíria, la elección de Llimerá para pilotar la reapertura del Palau fue una de las primeras decisiones como alcaldesa de María José Catalá, que ya había contado con el músico durante su etapa como consellera. Desde que accedió al cargo en agosto, Llimerá tenía una fecha marcada en rojo en el calendario que está a punto de cumplir.

Vicent Llimerá habla rápido, como si al explicar su proyecto como nuevo director del Palau de la Música quisiera compensar la lentitud con la que ha evolucionado la rehabilitación del gran auditorio de la ciudad, que reabre sus puertas mañana jueves 5 de octubre tras cuatro años de cierre.

¿Qué significa para usted la reapertura del Palau?

El esfuerzo de muchísima gente, de muchos trabajadores, de la alcaldesa María José Catalá, del concejal José Luis Moreno, del coordinador Manolo Tomás y el mío personal. Porque no era fácil.

¿Por qué no era fácil?

Por muchos motivos. El primero, llegar y ver cómo está la obra y ver si técnicamente es posible abrir el Palau cuando queríamos. El final se ha ido dilatando, ha habido problemas por las lluvias, problemas que surgieron de dilatación la tarima y lo volvieron a atrasar… Y sobre todo, después de hacer la primera inspección darnos cuenta de que aún queda mucho por hacer.

¿Como qué?

Como las filtraciones de agua. Algo muy grave que con el tiempo en el que el Palau que ha estado cerrado lo normal es que se hubiese solucionado. Es cierto que no es un problema de ahora, pero en los últimos años la situación ha sido terrible.

Las filtraciones de agua

¿Qué ha hecho usted para solucionarlo?

Hemos pedido un informe y una auditoría técnica y a partir de ahí haremos un proyecto de obra que se ejecutará en fases para que no se interrumpa el funcionamiento del Palau.

¿Y económicamente? ¿Con qué situación ha entrado usted al Palau?

Cuando llego lo primero que me encuentro es una carpeta de expedientes que me revelan un problema económico grave porque para poder acabar el año hacen faltos unos 980.00 euros. Vicent Ros, el anterior director, pidió a principios de año 1,4 millones y le dieron 400.000 y el 7 de junio pidió 980.000 que no le dieron. Solo había 10.000 euros para acabar la programación de aquí a final de año. Un concierto en l’Almudí programado en septiembre ya costaba 90.000. Así que lo primero que decidí fue sacar el crédito necesario para programar de aquí a final de año y lo conseguimos hablando con el ayuntamiento y liberando varios partidas. Y después está lo del día a día.

¿Usted se espera todo esto cuando dijo que sí a la dirección?

Sabía que estaba mal. Conozco el Palau, he tocado desde el principio aquí, toqué como solista con la Orquestra de València en 2021, sé el estado de las instalaciones y la problemática que tiene y eso ayuda a que no te sorprenda. Lo que sí me ha sorprendido mucho negativamente es el problema de la gestión, la falta de voluntad de tener los recursos necesarios para abrir. Falta una cantidad de personal enorme, tenemos que tirar de contratación para salir adelante.

El vínculo roto

Han sido cuatro años de cierre por un problema estructural del edificio, en el que se han presentado recursos judiciales para parar las obras, en los que ha habido una pandemia. ¿Otra dirección u otro gobierno lo hubieran hecho mejor?

Yo, al menos, lo hubiera hecho distinto. Se puede cerrar una sala y trabajar en otra, se puede trabajar en periodos vacacionales… Puedes trabajar en el edificio pero no cerrar por completo el vínculo del Palau con los valencianos. Romper ese vínculo ha sido lo peor que se ha hecho. La voluntad de la actual alcaldía de abrir el Palau con las mejores condiciones y dotarlo de los recursos necesarios es lo que ha permitido abrirlo ahora. Con los recursos que había hubiera sido imposible reabrir el Palau. Se hubiera podido programar en Les Arts, el Principal o la Rambleta, pero no en el Palau. En cuatro años que ha estado cerrado se podría haber hecho una rehabilitación integral del edificio.

¿Cómo le han afectado estos cuatro años de cierre del Palau a la Orquestra de València (OV)?

Evidentemente, de forma negativa como a toda la institución. Una de las cosas que intento hacer más es motivar al personal. Pero desde el primer momento en que los músicos se sentaron en el primer ensayo, la motivación fue inmediata. Por eso el otro día hicieron un concierto tan bueno en Les Arts y posiblemente por eso Jesús (Iglesias Noriega, director de Les Arts) tiene miedo de que hagamos allí alguna ópera.

¿Lo dice porque el otro día el director de Les Arts dijo que la OV nunca hará ópera en este auditorio?

Nosotros no queremos hacer su trabajo y no queremos que ellos hagan el nuestro. Pero si ellos vienen aquí en octubre, ¿por qué no vamos nosotros a ir allí?

¿Hay mala relación entre el Palau y Les Arts?

No, no, Jesús y yo nos conocimos hace unos días y ya hemos quedado para hablar sobre qué es lo que más interesa al público, a la ciudad y a las instituciones. Supongo que ha sido una manera por su parte de marcar el territorio, aunque marcar el territorio ha sido el éxito que tuvo el otro día la Orquestra en Les Arts.

El otro día el Palau anunció que tenía 19 abonados más que el año pasado. ¿No es poco para un Palau renovado y con una programación como la de la nueva temporada?

A ver, no hemos acabado de hacer el abono y seguramente superaremos las cifras de 2018 y 2019. Pero una cosa es el abono y otro el número de personas físicas que compran el abono, que son los datos que han dado. Y hemos mejorado mucho esos datos. De cara al año que viene podemos conseguir 250 abonados más. Lo importante es que ya tenemos 724 personas que están interesadas en venir al Palau.

¿Es elitista invertir tanto dinero en una institución que atrae a ese número de personas?

Es que las personas sin cultura somos animales, así que si miramos su rentabilidad vamos mal. No se puede pensar en términos de rentabilidad de la cultura porque lo que no es rentable es no tener cultura.

La orquesta de la ciudad

¿Quién le llamó para ser director del Palau? ¿El concejal, la alcaldesa o el coordinador?

María José siempre me ha dicho que si algún día era alcaldesa le gustaría que yo estuviera al frente del Palau. Pero evidentemente yo no llego a ella si no hubiera sido por Manolo Tomás, al que conozco desde muchísimos años y tenemos más que una amistad. Oficialmente lo propone el concejal José Luis Moreno, pero es la alcaldesa la que me llama para decirlo. Y yo muy orgulloso de estar al frente del Palau y lograr que vuelva el público y que la Orquestra vuelva a ser la orquesta de la ciudad.

¿No lo es ahora?

Creo que la otra orquesta (la de la Comunitat Valenciana, titular de Les Arts) nos ha comido mucho terreno y se ha aprovechado de que hemos estado cuatro años cerrados. Yo no me meto en la piel de Vicent Ros, tener el lema de «Un palau obert» y cerrarlo no ha sido problema suyo. Pero siempre hace falta una voluntad política, y ahora sí la hay para que esta vuelva a ser la mejor orquesta de la ciudad.

¿No existía antes esa voluntad?

Entiendo que ha habido muchos problemas y que nadie quiere no dotar de recursos a las instituciones. Quizá la cabeza visible ha sido Gloria Tello, pero es vox populi el problema que había dentro de Compromís y del ayuntamiento y que tener concejalías de diferentes signo político no es lo mejor. Por suerte nosotros tenemos otra forma de trabajar que es muy ágil y tenemos los astros a nuestro favor.

El actual titular de la OV, Alexander Liebreich, es una elección del anterior director. ¿Lo mantendrá usted?

Sí, confío totalmente en él. La orquesta está encantada con él y yo también. Hemos hablado mucho y coincidimos en cómo mejorar la calidad de la orquesta y cómo potenciarla. Es un director en alza y puede hacer un papel fantástico. Y tenemos conversaciones con grandes directores para que vengan aquí, a ver a la orquesta en su ámbito, que es la sala Iturbi del Palau, y se relacionen con nosotros para hacer programas y vengan de forma asidua.

Un millón presupuesto más para la programación de esta temporada. ¿Logrará mantenerla en las siguientes?

Sí, es necesario y para el año que viene ya he propuesto más. Lo ideal es que nos plantemos en 38 abonos. Hemos hablado con el maestro para que la OV haga menos programas pero más trabajados para que tenga más calidad. Y el año que viene ya estamos trabajando para que vengan grandes pianistas.

¿Algún nombre?

Arkadi Volodos, por ejemplo. Es muy pronto, pero ya estamos cerrando cosas para el año que viene, con artistas de grandes nombres que quieren venir.

Por cierto. Usted es oboísta, Manolo Tomás también y María José Catalá también. ¿Hay un lobby del oboe?

(Ríe) No sé si es la manera de abordar nuestro instrumento y las problemática que tiene lo que nos ha supeditado.

¿Por ahí tiene un cartel de una de las ediciones de «Rock y pop al Palau». ¿Volverá a colgarlo?

Claro. Vamos a hacer todo tipo de músicas aquí.

¿Incluso festivales como aquel Deleste de 2018?

En un mes y medio os diremos cosas. Por ejemplo, si no pasa nada el año que viene vendrá la orquesta de televisión española con un programa de Nino Bravo. Y queremos colaborar con grupos de música moderna, como aquello que hizo la Filarmónica de Berlín con Scorpions, ¿por qué no? También queremos hacer un gran concierto en los jardines o en la playa, como hacen en Viena, París o Munich. Y cosas más experimentales. Vamos a hacer muchas cosas.