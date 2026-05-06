OceanFest 2026 en València: arte, ciencia y actividades del 18 al 24 de mayo en el Oceanogràfic

València se prepara para uno de los planes culturales más completos del mes de mayo. Del 18 al 24 de mayo de 2026, Oceanogràfic Valencia impulsa una nueva edición de OceanFest, un festival que combina arte, ciencia y ocio para acercar el océano a la ciudadanía a través de experiencias participativas en distintos puntos de la ciudad.

La cita, que alcanza su cuarta edición, se consolida como uno de los eventos más destacados de la agenda cultural de València, con propuestas que van desde intervenciones urbanas y exposiciones al aire libre hasta talleres, conferencias y actividades familiares.

Conoce OceanFest y sus propuestas

OceanFest no es un festival al uso. Se trata de una propuesta que conecta divulgación científica, cultura y ocio con el objetivo de acercar el océano al público desde una perspectiva cercana y accesible.

El evento se articula en torno a tres grandes ejes -arte, ciencia y océano- que se desarrollan en diferentes formatos y espacios. Esta combinación permite atraer tanto a público general como a familias, estudiantes o personas interesadas en la sostenibilidad y el medio ambiente.

Además, su distribución por la ciudad lo convierte en un plan flexible: no es necesario asistir a todo el programa, sino que cada persona puede elegir las actividades que mejor encajen en su agenda.

Mural de Cachetejack en Patraix

No obstante, antes de la semana del festival, el día 12 de mayo arranca con una intervención artística en el barrio de Patraix, uno de los enclaves con más identidad de la ciudad. El colectivo Cachetejack realizará un mural en la Hemeroteca de València inspirado en la conservación marina.

Uno de los murales de Cachetejack. / Cachetejack

Este tipo de acciones convierten el espacio urbano en un punto de conexión entre ciudadanía y medio ambiente. En este caso, el mural trasladará el mensaje del océano al día a día del barrio, integrando arte contemporáneo y divulgación.

Cachetejack, formado por Nuria Bellver y Raquel Fanjul, es uno de los colectivos más reconocidos de ilustración en España, con un estilo directo y visualmente potente que conecta con públicos muy diversos.

Talleres de fotografía e ilustración

Uno de los grandes atractivos de OceanFest son sus talleres en el Oceanogràfic, especialmente pensados para quienes buscan planes diferentes en València con un componente creativo.

El 18 de mayo tendrá lugar un taller de fotografía con Sergio Izquierdo, centrado en cómo contar historias del océano a través de la imagen. La actividad no se limita a la técnica, sino que pone el foco en el uso de la fotografía como herramienta de sensibilización ambiental. Se puede acceder a la venta de entradas a través de este enlace.

Al mismo tiempo, el ilustrador Víctor Soler, embajador 2026 de la Fundación Oceanogràfic, impartirá un taller de ilustración enfocado en el entorno marino. Los participantes, que pueden inscribirse gratuitamente a través de este enlace, trabajarán sobre cómo trasladar al papel la biodiversidad oceánica desde una mirada artística y reflexiva.

Victor soler, ilustrador invitado al OceanFest 2026. / Oceanogràfic

Durante el festival, además, se podrá visitar una exposición de sus ilustraciones en el Edificio de Accesos del Oceanogràfic. La colección está centrada en el Ártico e incluye especies como la beluga, resultado de un proceso creativo desarrollado junto a científicos y tras una expedición al norte.

Exposiciones en València

Otro de los planes destacados de OceanFest 2026 en València son sus exposiciones fotográficas.

A partir del 15 de mayo, Sergio Izquierdo presentará una muestra al aire libre junto a ValenciaPhoto en un espacio urbano como Viveros o la Plaza del Patriarca. Este formato convierte la ciudad en una galería abierta, accesible para cualquier persona que pase por la zona.

El 19 de mayo, el festival dará un paso más con una exposición en el entorno del Museu de les Ciències centrada en los ecosistemas polares. Las imágenes permiten descubrir la biodiversidad del Ártico y la Antártida y entender su importancia en el equilibrio del planeta.

Pingüinos en la Antártida. / Sergio Izquierdo

Este tipo de propuestas refuerzan una tendencia clara: sacar la cultura a la calle y acercarla a públicos que no siempre acuden a espacios expositivos tradicionales.

Divulgadores científicos en València

El 20 de mayo tendrá lugar uno de los eventos más atractivos para quienes buscan actividades diferentes en València: la conferencia participativa Guardianes de los Polos.

El encuentro reunirá a divulgadores científicos y creadores de contenido con gran impacto digital, como Ana Morales Melgares -Because Size Matters-, José Luis Crespo -QuantumFracture-, Francesc Gascó -Pakozoico- e Ignacio Crespo -Sdestendhal-.

Durante la sesión se abordarán temas como el cambio climático , la importancia de los polos y el papel de la divulgación científica en la sociedad actual. El formato abierto permitirá la participación del público, algo cada vez más valorado en este tipo de eventos. Puedes conseguir tus entradas a través de este enlace.

Conferencias, podcast y música

El 21 de mayo es el día más completo de OceanFest 2026. La jornada comenzará con la Marea del Cambio, un ciclo de charlas centrado en sostenibilidad y medio ambiente. A continuación, el festival acogerá la grabación en directo del podcast WATIF, impulsado por Nanísimo.

En este episodio se analizará la geopolítica del Ártico y los océanos desde una perspectiva divulgativa, con la participación del creador Borja Fernández.

Para cerrar el día, la Terraza de Flamencos acogerá música en directo con The Shag Sharks, convirtiendo el festival en una experiencia también social y de ocio.

Planes con niños

Si buscas planes familiares en València, OceanFest ofrece varias opciones del 22 al 24 de mayo dentro del Oceanogràfic.

Una educadora del Oceanogràfic explica las corrientes oceánicas durante los talleres del OceanFest. / Oceanogràfic

Durante estos días se desarrollará un programa continuo de talleres ambientales para todos los públicos, entre los que destacan el taller de cerámica con Pedro Mecinas; el taller de arte textil con personalización de bolsas; talleres creativos inspirados en Cachetejack; OceanLab, con experimentos científicos y actividades sobre especies del Ártico y la Antártida.

Estas propuestas combinan entretenimiento y aprendizaje, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar en familia.