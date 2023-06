Raquel Ricart, Vicent Alonso, Sergi Belbel, Ximo Cerdà i Maria Josepa Payà han estat els guanyadors de la trenta-tresena edició dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians. Els sis jurats de cadascuna de les sis modalitats han destacat la qualitat literària de les obres premiades, així com diferents atributs particulars en cada cas. Les obres premiades basculen sobre eixos dels nostres temps, des de la introspecció literària dels autors fins el despoblament rural passant per l’empoderament femení o el retrofuturisme. L’acte de lliurament dels premis es farà divendres 16 de juny a València, organitzats per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC).

L’escriptora Raquel Ricart (Bétera, 1962) ha obtingut el premi de narrativa per la seva novel·la El dit de Déu, que també ha rebut el Premi de la Crítica. És la segona vegada que Raquel Ricart guanya els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians: ho va fer el 2011 amb Les ratlles de la vida. També ha guanyat altres premis com el Vila de Paterna (2010), l’Andròmina de Narrativa (2010), el Bancaixa de Narrativa Juvenil (2015) i el del Lector de l’Odissea (2015). El jurat ha destacat que El dit de Déu «presenta una profunda reflexió sobre què és escriure i, especialment, sobre els mecanismes de la creació literària que qüestionen les veritats que emmascara l’artefacte literari, a més d’una anàlisi del que s’ha anomenat l’angoixa de l’autoria femenina». Els tres anys compresos entre 2006 i 2008 van ser de notable relleu per al professor i escriptor Vicent Alonso (Godella,1948). Va ser quan va posar punt i final a la seva trajectòria com a docent a la Universitat de València i va traduir els Assaigs de Michel Montaigne. La confluència d’aquests dos fets van motivar una experiència personal i intel·lectual, que va quedar recollida en un dietari –Camins que el temps no esborra (Notes d’un dietari, 2006-2008)–­, que ha merescut el reconeixement en la modalitat d’assaig. «Ella i màquina» en teatre El dramaturg Sergi Belbel (Terrassa, 1963) ha guanyat el Premi de la Crítica en la modalitat de teatre per la història empoderadora d’Ella i màquina.També va guanyar el Premi Eduard Escalante en la XXXIX edició dels Premis Ciutat de València. La modalitat de traducció enguany ha quedat deserta per «la impossibilitat de poder valorar el conjunt de les obres publicades en aquesta modalitat en el 2022» segons el jurat. Cerdà, premi juvenil El secret del contacontes, de Ximo Cerdà (Xàtiva, 1975), ha guanyat el premi en la categoria de literatura juvenil. Es tracta d’un viatge a finals del segle XIX en la imaginària capital d’un imaginari país, que presenta una història de fantasia clàssica i altres ingredients que transporta el lector a un món retrofuturista amb ressonàncies victorianes. En la modalitat de literatura infantil ha tingut com a guanyadora a Maria Josep Payà (Beneixama, 1970) i la seva Mariola i la botiga de la font, una obra que reflexiona sobre el despoblament del món rural i el tancament de negocis de proximitat. El Premi Difusió ha estat per a la Poefesta, el festival de poesia d’Oliva.