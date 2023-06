El cicle "Els déus de l'anime" torna a la 38ena edició de Cinema Jove a València amb la projecció de tres llargmetratges d'animació japonesa contemporània, que es podran vore a la Filmoteca entre el 23 de juny i l'1 de juliol.

Les persones interessades podran disfrutar de "One Piece Film Red", dirigida per Goro Taniguchi, la qual ha sigut descrit per la crítica com una pel·lícula "sorprenentment profunda i emocional, amb tones d'acció i una banda sonora absolutament brillant".

Durant el festival també es projectarà "Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time", la quarta i última entrega de la saga de ciència-ficció "Reconstrucción de Evangelion". L'obra, escrita per Hideaki Anno, ha estat considerada com una de les millors pel·lícules d'animació per a adults de 2021.

El cicle conclourà amb "El jardín de las palabras", de Makoto Shinkai (2013), que va estar guardonada com a millor pel·lícula d'animació en el Fantasia Film Festival del Quebec (Canadà). El llargmetratge ha sigut considerat com el més bell de Makoto Shinkai, referent de l'anime japonés i director de títols com "Your name".