Aquesta xicoteta història comença el 2013 a Vinaròs, any on una sèrie de persones es reuneixen vers la idea de crear una muixeranga nova, una muixeranga al nord del país. La idea era recuperar a Vinaròs un llegat i un patrimoni de la humanitat propi dels valencians com són les torres humanes.

Aquest patrimoni es demostra en la pervivència dels Dansants de Peníscola o el Ball de varetes del Forcall, les quals sempre han estat arrelades al llarg del territori valencià en els seus diferents vessants.

A partir d’aquell 2013, i durant els següents mesos i anys, es va produir un nou esclafit del món muixeranguer arreu de ciutats i comarques valencianes. Un moviment que va anar de nord a sud recuperant una part fonamental de la cultura i el patrimoni propis, com una manera més de ser valencianes i valencians.

A Vinaròs aquesta idea va agafar força participant en els seus primers actes i erigint-se en una entitat constituïda. La passió dels membres d’aquella jove colla va ser un impuls trepidant i va fer que ràpidament el 2016 poguera celebrar la seua primera Trobada de Muixerangues, amb gran èxit de participació.

En aquesta primera trobada, van participar la Muixeranga de la Safor i els Negrets de l’Alcúdia, els mateixos que han fet possible al seu poble la primera Trobada de totes les muixerangues fa tan sols dues setmanes.

Recuperant un espai important

La Muixeranga de Vinaròs, en aquests anys, ha recuperat l’espai que una part tan important de la cultura tradicional i festiva com la nostra mereixen. Participa en tota classe d’activitats culturals, festives, religioses i, sobretot, ha encapçalat la creació del que és el primer acte conjunt liderat per totes les associacions culturals de la ciutat com és el seguici popular.

Dit seguici ja aglutina les principals entitats culturals i festives de Vinaròs en un acte que cada any es reprodueix per les festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs, i que té l’ambició de créixer més i més cada any fins a ser un referent comarcal.

Per tot això, aquest 2023 és un any de retrobament. De mirar enrere. D’observar el llegat que hem portat fins aquí els últims deu anys. D’agrair la feina de totes aquelles persones que han passat per la nostra colla, tant les que encara hi són com les que malauradament ens han deixat.

Per elles, aquest 2023 celebrem deu anys amb una trobada molt especial: una trobada que serveixi per a consolidar les esperançadores bases que hem teixit per a preparar una nova època d’eclosió muixeranguera, ja no només a Vinaròs, sinó a tota la comarca del Maestrat.