El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana amplia les dates de les exposicions «Felipe Pantone. Prospectiva» i «Llorenç Barber. La construcció d’un nosaltres múltiple», totes dues disponibles en el Centre del Carme. La mostra de Pantone pot visitar-se a la sala Carlos Pérez fins al 14 d’abril, mentre que l’exposició de Llorenç Barber, que ofereix visites guiades amb el propi artista i comptarà amb un programa de performance, amplia les seues dates fins al 24 de març.

En el Centre del Carmen comparteixen espai, entre altres, dos artistes de generacions diferents, Llorenç Barber i a Felipe Pantone, «tan diferents com diferents són les seues disciplines; el primer un pioner de l’art sonor, a més de teòric, músic i compositor de les seues pròpies partitures; el segon un jove artista cinètic-visual, absolut dominant del color, constant present en la seua obra», assegura el director artístic en funcions del Consorci de Museus, Vicente Samper.

Per a Samper, «so i color, tots dos en moviment sostingut, es donen la mà en aquesta aposta decidida del Consorci de Museus, ampliant la seua programació fins a passades les festes de Falles i Setmana Santa per al gaudi dels nombrosos visitants que ens acompanyen en eixes dates».

L’exposició de Pantone és una producció del CMCV en col·laboració amb el museu Kunsthal de Rotterdam i, des del passat novembre, ha presentat per primera vegada a Espanya, una revisió de l’obra de Felipe Pantone. Reunix una selecció de les peces més emblemàtiques de l’artista internacional resident a València, junt amb noves creacions, amb les quals es projecta una mirada sobre la direcció que està prenent la seua obra.

D’altra banda, al desembre es va presentar a la sala Ferreres Goerlich una retrospectiva de l’obra de Llorenç Barber emmarcada en la convocatòria «Trajectòries 2023-2025», que revisa en profunditat la trajectòria professional d’artistes o col·lectius de reconegut recorregut i en plena maduresa creativa.

La retrospectiva de l’obra de Llorenç Barber s’articula a través de les propostes sonores i intervencions en l’espai públic del pioner compositor, artista i teòric nascut en Aielo de Malferit.

Comissariada per Lorenzo Sandoval i Montserrat Palacios, l’exposició reunix instruments inventats pel mateix Barber, així com una selecció de les seues músiques visives i partitures que conceben la ciutat com a orquestra.

El propi artista conduix una sèrie de visites guiades temàtiques, amb accés gratuït mitjançant inscripció, en les quals aborda qüestions i reflexions que travessen el seu univers artístic. Les pròximes visites se celebraran el dissabte 4 de febrer a les 13:00 hores i el dissabte 17 de febrer a les 18:00 hores.

El projecte comptarà amb una segona exposició en l’IVAM amb l’arxiu Llorenç Barber—al febrer—; i part del treball es presentarà en Haus der Kulturen der Welt en 2024, en format performatiu. El Consorci de Museus i l’IVAM també col·laboren en l’edició del catàleg de la mostra.