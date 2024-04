Plena Inclusió reclama més ‘lectura fàcil’ amb motiu del Dia del Llibre.

«Volem lectura fàcil», esta és la reivindicació de les persones amb discapacitat intel·lectual en el Dia del Llibre, que es commemora el 23 d'abril. Plena Inclusió Comunitat Valenciana s’unix, un any més, a esta celebració per a reclamar que existisquen més publicacions en lectura fàcil per a les persones amb dificultats de comprensió, que hi haja més textos, més webs i més informació fàcil de comprendre.

Moltes persones amb discapacitat intel·lectual desitgen gaudir de les mateixes lectures que la resta. Encara que la majoria de les novel·les poden ser difícils de comprendre, estes persones tenen dret a no estar condemnades per a tota la vida a llegir únicament llibres infantils o juvenils, i este és el missatge que traslladen a les biblioteques i editorials. Però també reclamen entendre el món que els envolta per a estar en les mateixes condicions que la resta de les persones i tindre més oportunitats.

D’ahí ve que Plena Inclusió CV porte temps adaptant a lectura fàcil sentències judicials, temaris d’oposicions, rutes culturals, guies, lleis i manuals…

Frases curtes, no subordinades

La lectura fàcil sorgix als anys 60 a Suècia, és una metodologia de frases curtes, subjecte, verb i predicat, que explica les paraules complicades, que no utilitza temps verbals complexos i que és una eina d’accessibilitat cognitiva per a persones amb dificultats de comprensió, avalada per una norma de qualitat UNE.

Beneficia a persones amb discapacitat intel·lectual, però també persones majors, xiquets i xiquetes, persones migrants o persones que no coneixen bé un idioma.

«Si tendim feia una societat accessible a nivell universal, esta ha d’incloure l’accessibilitat física, la sensorial i la cognitiva i quan l’accessibilitat cognitiva es refereix a textos parlem de lectura fàcil», apunten des de la plataforma formada per 60 associacions i més de 7.000 persones amb discapacitat intel·lectual.

Activitats el 23 d'abril

Per a celebrar este Dia del Llibre, totes les plataformes Plena inclusió de cada comunitat autònoma duen a terme gran quantitat d’activitats i accions de sensibilització.

Plena inclusió Espanya, que en 2024 celebra 60 anys d’existència, ha desplegat diverses accions —com repassar la història de la lectura fàcil, visibilitza a escriptores i escriptors amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament—, i difon les accions de les seues federacions en gran part del país.