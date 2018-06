Mateu Lahoz: «Iniesta me hacía sentir incómodo en el campo»

El árbitro valenciano en el Mundial de Rusia, Mateu Lahoz (Algímia de Alfara, 41 años), disfruta del fútbol mientras arbitra, según cuenta en una entrevista en BeinSport. «¿Te da tiempo de disfrutar de un caño o de un golazo?», le preguntan. «Por supuesto que disfruto de una acción bonita en el campo. Ojalá no pierda nunca esa inocencia», asegura antes de reconocer que Andrés Iniesta es el jugador que más le ha incomodado sobre el césped, porque «es el único al que mi táctica posicional en el campo le molestaba. Siempre me decía '¡Mateu, que me molestas!', y yo decía 'pero es que sois un equipo muy difícil de colocar'.

«Ha habido noches en las que me ha costado conciliar el sueño y me ha costado dos o tres días analizarlo, incluso estando con mi mujer y mis hijos tomando una caña. Hay gente que somos así, nos machacamos. Me cuesta más abordar esas situaciones en las que podría haber hecho más», explica.

El árbitro valenciano, representante español en el Mundial, reconoció que no sería «nadie» sin sus dos asistentes, Pau Cebrián (Meliana, 39 años) y Roberto Díaz. «Yo no soy nadie sin mi equipo, es imposible de entender hoy día que puedas ser un buen árbitro sin tener dos buenos asistentes. Siempre se lo digo a ellos».