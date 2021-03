El Valencia Basket llega al tramo final de la temporada con opciones de ganar la Liga Femenina Endesa y la Eurocup Women y Marie Gülich deja patente las ganas que hay en la plantilla de afrontar este doble reto.

Tras llegar a la final de la Copa de la Reina, a las puertas de los playoffs de liga y de la Final Four de la EuroCup Women, Gülich confiesa las expectativas que tenía sobre el equipo antes de llegar a València y cómo se siente ahora: «Estoy muy contenta por el equipo. Obviamente, no tenía muy claro qué esperar cuando vine aquí. Sabía que la liga española era bastante fuerte y a lo largo de la temporada tampoco teníamos muy claro si se iba a jugar la EuroCup Women o no. La forma en la que ha ido llegando todo, no estoy sorprendida porque sabía que lo íbamos a hacer bien, pero estoy muy entusiasmada y contenta por nosotras por haber superado el Covid y otras cosas fuera de lo común».