Aquest cap de setmana es jugarà la quarta jornada de competició del Trofeu Diputació d’Alacant de Llargues i Palma 2021, en la qual es disputaran en les poblacions de Parcent, Benimagrell, Benidorm, Laguar, Tibi, Relleu i Sella les partides de les màximes categories de les dues modalitats de ratlles.

En la XXXVII Lliga de Llargues es jugaran tres partides. La primera d’elles es jugarà el dissabte 1 de maig a les 17 hores en Benimagrell, on l’equip local rebrà la visita del Top Recambios Castells, un enfrontament entre el cinquè i el setè classificat. La segona partida de la jornada també es jugarà el dissabte a les 17 hores, però aquesta vegada al carrer de pilota de Tibi, on el CPV Benidorm jugarà com a local contra el CPV Parcent B. Tancarà aquesta jornada de la categoria d’or de Llargues, la disputa entre el CPV Parcent A i el CPV Mutxamel, la qual es jugarà el diumenge 2 de maig a les 18 hores. L’equip de Parcent tractarà d’aconseguir la tercera victòria, que li permeta continuar invicte i col·locar-se líder de la competició.

La cuarta jornada de la màxima categoria de la XXIX Lliga de Palma tindrà quatre partides que es jugaran majorment el diumenge 2 de maig. La primera d’elles es disputarà a les 10 hores a Sella, on el CPV Sella A rep la visita del CPV Calp. Aquests dos equips són setè i huité en la taula, separats a penes per un punt, per la qual cosa tots dos necessiten la victòria. La segona partida, enfrontarà al CPV Relleu i al CPV Benidorm, a partir de les 11 hores a casa dels primers.. A aquesta mateixa hora en la localitat de Tibi jugarà el CPV Tibi contra el CPV Sella B, la que serà una partida entre el colíder que és Tibi amb huit punts i el quart classificat. Finalment, 4 de maig s’enfrontaran el CPV Vall de Laguar i el CPV Benimagrell.