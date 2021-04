En els XXXIX JECV de galotxa es juguen les fases finals provincials. El dissabte 1 de maig, es disputaran a Alfarp, les finals de la província de València, amb déu escoles: Alfara del Patriarca, Beniparrell, Marquesat, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moixent, Montserrat, Pobla Vallbona i Vinalesa. La revelació aquesta temporada ha sigut l’escola d’Alfara del Patriarca que ha classificat per primera vegada a tres equips per a les finals- També cal destacar a l’equip de Marquesat, en benjamins, a Massalfassar, en infantils, a Beniparrell, en cadets que s’han classificat per a les finals absolutes del provincial. Les altres escoles també han completat una gran competició demostrant la gran regularitat dels últims anys. També el dissabte 1 de maig, en el trinquet d’Onda, es completen les finals del provincial de Castelló, amb les fases finals de les categories aleví, infantil i juvenil, amb la presència de les escoles d’Onda, Castelló, Almassora i Vila-real. El passat cap de setmana ja es van proclamar campions Onda, en categoria benjamí i Vila-real, en categoria cadet. El 2 de maig es jugaran les finals d’Alacant a El Verger, amb la presència de les set millors escoles: Beniarbeig-El Verger, Benidorm, Murla-Parcent, Ondara, Orba, Sella-Relleu i Xàbia. Les escoles de la Marina Alta destaquen pel seu número en aquesta fase final, destacant per la seua representació les escoles d’Ondara i Beniarbeig-El Verger. Els millors equips dels provincials s’enfrontaran el pròxim 9 de maig, en la fase final Autonòmica, amb la presència dels 20 millors equips d’aquesta temporada.