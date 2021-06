Les semifinals de la Lliga CaixaBank de raspall elit femení van deixar el camí més net per als dos equips favorits. Beniparrell i Bicorp van guanyar les partides d’anada, les dos jugant de visitants, i perfilen el seu bitllet per estar en la gran final.

Beniparrell va guanyar al carrer d’El Verger contra Beniarbeig-El Verger per 20 a 40, mentre que Bicorp es va imposar al carrer de Borbotó per 10 a 40. Les partides de tornada estan previstes per al pròxim diumenge 27.

Al duel d’El Verger, Ana i Noelia van començar al rest i van sumar el primer joc. Ja al traure, amb la potència d’Ana el joc d’Aina i Fanni plantava cara però el segon joc també va ser per a les visitants. En un carrer com el d’El Verger, la pilota va donar algun quinze en contra dels interessos locals, però Beniarbeig-El Verger estava en la partida. Amb 10-20 Aida va anar al traure i l’equip roig va sumar per posar-se 15 per 20, però Beniparrell a la treta es mostrava molt potent i sumava després el 15 per 25.

El joc següent era importantíssim perquè si Ana i Noelia sumaven deixaven pràcticament fet el duel. Els dos equips van disposar de val almenys en dos ocasions cadascú en un joc que va ser el més disputat de la partida, i que finalment va caure a favor de les locals, que amb 20 per 25 tornaven a estar en la batalla.

Però al següent joc amb 30 i val per a Beniparrell, Ana i Noelia van saber tancar el joc per posar-se amb 20-30 i posar un pes ja molt important sobre Aida i Fanni. Les dos jugadores de Beniarbeig-El Verger van lluitar molt, però finalment el duel va caure del costat visitant per un 20 per 40 que deixa les coses encarrilades per a Beniparrell, i difícils per a les alacantines, que amb tot han demostrat tindre potencial per revertir la situació.

Per altra part, en la partida que es disputava a la vesprada al carrer de Borbotó, les locals, amb Irene, Anabel i Amparo, van intentar plantar cara a Bicorp, però l’equip visitant no va donar treva. Victoria, recuperada de la lesió, i Mar, van oferir una partida neta en què el seu joc va ser superior al presentat per l’equip de l’Horta.

D’aquesta manera, Bicorp es va apuntar la victòria i va deixar la semifinal pràcticament vista per a sentència en vèncer per un clar 10 per 40 que deixa les coses molt difícils a Borbotó per a la partida de tornada, diumenge a Bicorp.