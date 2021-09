Els dos primers classificats, Ovocity Marquesat, que suma huit punts i està en solitari al capdavant del grup, i el Bar Valencia Quart A, segon classificat, jugaran en el carrer natural de la localitat del Camp de Morvedre el dissabte a les 16:00 hores. Per la seua part, el Lanzadera Montserrat A i l’Electrofassar Massalfassar A, tercer i quart de la taula, s’enfrontaran dissabte a les 17:30 hores en el carrer de pilota del club de l’Horta Nord. Per últim, en el cas dels cuers de primera, el Lairabas Inversions Faura A i Autos Meliana A, jugaran al carrer «Vicente Venancio» de Meliana també el dissabte, a les 16 hores.

El vigent campió, Lanzadera Montserrat, junt al subcampió Ovocity Marquesat, i el Carnisseria Amalia Quart, empaten al primer lloc de la classificació de la competició de juvenils en primera. Les categories de segona i tercera de carrer comencen aquesta setmana la seua fase regular. Mentre que en la quarta categoria son el Profisco 2000 Borbotó D i l’Albuixech C els que ocupen la primera posició dels seus corresponents grups. La competició de «Curtes», que compta amb dues categories, també començarà a jugar les seues primeres partides aquesta setmana.

Pel que fa a la competició femenina es l’Ajuntament de Massalfassar qui domina la classificació del grup, un punt per davant de l’Ovocity Marquesat. Altre punt després trobem a l’Estudi Martí Borbotó, sent el Lanzadera Montserrat qui ocupa la quarta posició. El calendari ha determinat tindre també unes grans partides aquesta setmana, ja que s’enfronten primeres contra segones, en el carrer «Conrdo Casanova» d’Alfarp; tercera contra quartes, en el carrer de Montserrat; i cinquenes contre sisenes, Tapizados Calse Moixent C contra Justo Ballester Meliana G.

Respecte a la primera categoria en trinquet l’Alfara de la Baronia va defensar el seu liderat del grup A en la partida adelantada el passat dimecres davant l’Onda A. Els de la Baronia sumaren dos importants punts, al quedar el marcador finalment 55 a 70. L’altre grup està encapçalat pel Petrer, que jugarà dissabte a 17 hores davant el Tapizados Calse Moixent A. Completaran la jornada les partides entre el Caixa Popular Manises A i Disid Alfara Patriarca A, i entre el Caixa Popular Pobla Vallbona A i l’Odontica Riba-roja A.