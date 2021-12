El Valencia Basket emitó ayer un comunicado oficial en el que anuncia un nuevo caso de Covid-19 en el primer equipo. El comunicado anunciaba «En las últimas pruebas PCR a las que se ha sometido el grupo, se ha producido el resultado positivo de uno de los miembros del primer equipo masculino del Valencia Basket. Siguiendo el protocolo establecido, el afectado se encuentra aislado en su domicilio, en buen estado».

El club no ha confirmado de quién se trata o si el afectado es un miembro de la plantilla o del cuerpo técnico. Este caso se suma al brote que sufrió recientemente el club y que afectó a Sam Van Rossom y a varios componentes del cuerpo técnico y que obligó al equipo valenciano a suspender dos partidos y a permanecer en cuarentena varios días. Según el protocolo de la ACB no se considera brote hasta que no se superen los dos casos.