El Mundial de Moto3 ya tenía acento valenciano por la sola presencia de cinco pilotos de la Comunitat en la parrilla, pero cada vez lo tiene más, ya que dos de ellos son claros aspirantes al título y ayer protagonizaron un doblete histórico en el circuito de Portimao, donde Sergio García Dols se impuso a Jaume Masià en los últimos metros para volver a recuperar el liderato.

El de Burriana, que suma su segundo triunfo del año tras el de Argentina y el tercer podio sumando el de Catar, adelanta por solo un punto al italiano Dennis Foggia, aunque asegura que es algo que no le obsesiona a estas alturas. «Aunque es importante, no he de centrarme en eso ahora porque hay que seguir trabajando para la semana que viene y ahora toca pensar en Jerez. Cuando estaba delante podía rodar un poco más rápido y sabía que podía tener un extra a final de carrera. Apreté al máximo y sabía que en la última curva era muy fuerte».

Jaume Masià, por su parte, puso en valor su segunda posición pese a no poder repetir la victoria de Austin (EEUU). «Estoy muy contento con el segundo puesto. El fin de semana fue un poco complicado, porque las condiciones eran muy difíciles; estaba húmedo, ventoso y frío y no me sentía cómodo. Pero sabíamos que en seco teníamos potencial».

Cara y cruz en Moto2

Jorge Navarro vivió ayer su primera gran alegría de la temporada con el podio que logró en Portimao, pero la celebración se vio empañada por la caída y lesión de su compañero de equipo, Aron Canet, quien deberá pasar hoy por el quirófano en Barcelona.

El de Corbera lideraba la carrera tras salir desde la ‘pole’, pero sufrió una caída en una curva al encontrarse agua en el trazado. Y detrás de él, otros siete pilotos se fueron al suelo, provocando una bandera roja con una moto en llamas.

La carrera estaba perdida para él, pero lo peor llegó con el parte médico, que confirmó sus lesiones. «Ahora viajamos a Barcelona para operar el radio izquierdo y ver la fractura del meñique, las lesiones son más graves de las que pensábamos».