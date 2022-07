Víctor Claver es una de las grandes ausencias de la lista de Sergio Scariolo para las próximas ventanas FIBA clasificatorias para el Mundial y para la posterior lista más reducida para el Eurobasket, aunque el Valencia Basket volverá a estar representado por dos de sus jugadores: Jaime Pradilla y Xabi López-Arostegui.

En el caso de Claver, su ausencia en la lista ha estado consensuada entre los responsables técnicos de la Federación y el propio jugador, en una decisión que también respalda el club después de un año marcado por las lesiones y sus molestias en el tobillo. Una situación similar a la vivida por Sam Van Rossom y que le llevó a renunciar a la selección de Bélgica al renovar con el Valencia BC.

Claver sabía que estaba en los planes de Scariolo, pero en esta ocasión, con la grave lesión de tobillo que sufrió -al margen de su reciente paternidad- entendía que lo mejor era empezar la pretemporada con su club para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de Liga y Euroliga.

El propio Scariolo, tras dar la lista, admitió que era uno de los jugadores con los que quería contar, pero acordó no hacerlo con él, al igual que ocurrió con otros siete jugadores. «Por transparencia, me gustaría nombrar a los ocho jugadores que nos hubiera gustado que estuviesen en esta concentración, pero que por motivos físicos, familiares o de política de sus clubes no pueden estar: Álex Abrines, Santi Aldama, Víctor Claver, Dani Díez, Sergi Martínez, Pierre Oriola, Ricky Rubio y Guillem Vives».

Si citó, sin embargo, a otros dos jugadores lesionados como el extaronja Alberto Abalde y Usman Garuba. «Están lesionados, pero esperemos que sus clubes les den el permiso para poder presenciar los entrenamientos, seguirán sus recuperaciones y esperemos que en agosto puedan recibir el alta para incorporarse con normalidad a los entrenamientos y entrar en el grupo de entre los que se elegirán los doce del Eurobasket».

Por su parte, Pradilla y López-Arostegui estuvieron ya en las últimas ventanas FIBA, aunque ahora deberán luchar por una plaza para el Eurobasket, ya que en la lista que hizo pública ayer la Federación hay 22 jugadores y a la máxima competición europea de selecciones irán diez menos.

Lista completa de la selección

Juntos a ellos, están en la lista: Alberto Abalde, Jonathan Barreiro, Darío Brizuela, el nacionalizado Lorenzo Brown, Quino Colom, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Rudy Fernández, Usman Garuba, Fran Guerra, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Sergio Llull, los sub-20 Héctor Alderete y Juan Nuñez, Joel Parra, Sebas Sáiz, Miquel Salvó, Yankuba Sima y Santi Yusta.