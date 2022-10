Si el jueves fue Joan Peñarroya quien acaparó la atención en su regreso a La Fonteta con el Baskonia en la Euroliga, mañana en Bilbao todas las miradas estarán puestas en Álex Mumbrú, en el que será el partido de su regreso a Miribilla tras fichar por el Valencia Basket.

Allí se medirá a otro extécnico taronja como Jaume Ponsarnau, quien no dudó en elogiar ayer al barcelonés. «Mi máximo reconocimiento a Alex Mumbrú porque si desde fuera ya parecía que había hecho un trabajo enorme, ahora que conozco el club de primera mano lo creo aún mayor al ver todas las cosas que ha aportado y ha marcado» a la entidad bilbaína. «Miribilla va a aplaudirlo al máximo», espera el ilerdense quien, por su parte, aseguró que por su cabeza no pasa «reivindicarse» ante un equipo con el que consiguió los mayores éxitos de su carrera, entre ellos la Eurocup de 2019. «Aparte del Bilbao Basket soy de dos sitios más, Manresa y València. En València hubo momentos difíciles, pero más buenos y el recuerdo que tengo es muy bueno. Cuando juego contra el Valencia BC o el Manresa, en mi cabeza no está reivindicarme sino intentar ganar a un equipo que ha sido mi casa».

Eso sí, Ponsarnau avisa que «pillamos al Valencia BC con ganas de hacernos pagar los platos rotos» después de la derrota encajada el jueves por el conjunto ‘taronja’ en su estreno en la Euroliga frente al Cazoo Baskonia. «Vamos a jugar contra un equipo que si encuentra su potencial es claramente superior a nosotros. Sabemos que el rival es muy fuerte y que tiene virtudes que nos van mal, pero queremos mejorar. Las victorias se celebran y se tienen que aprovechar para que el equipo tenga un espíritu positivo», añadió antes de recalcar que una de las claves del buen inicio es la aportación de todos los jugadores. «Para nuestra propuesta de máxima energía es necesario jugar con rotación. Para encontrar intensidad, velocidad y fuerza necesitamos un equipo suficientemente largo», incidió un Ponsarnau que aún no conoce la derrota esta temporada.

El técnico de Tàrrega, además, asegura que su «máxima preocupación» para este encuentro es que «el exceso de información» que cree que controlan de su rival «no condicione la forma de jugar, de defender y de atacar. A veces la sobre información te para y en este juego cuando te paras a pensar te pasan por encima, especialmente un equipo con jugadores tan rápidos como el Valencia Basket».

Un Bilbao Basket en racha

A pesar de ello, Ponsarnau es optimista sobre las opciones de su equipo de encadenar la cuarta victoria consecutiva y mantenerse invictos en este arranque de curso. «Han salido cosas mejor de lo que tocaba» después de una pretemporada complicada por los problemas físicos y, aunque aún les restan «infinitas cosas por mejorar», el Surne Bilbao está mostrando «buenas señales competitivas en todos los partidos».

Mumbrú, histórico en Miribilla

El actual técnico taronja volverá a la que fue su casa trece temporadas seguidas, nueve como jugador y los últimos cuatro ya como entrenador. El 6 de junio se despidió en una emotiva rueda de prensa, ya consciente del interés del Valencia Basket pero sin haber firmado aún por el club taronja.