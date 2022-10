El Valencia Basket logró su primera victoria de la temporada en la LF Endesa a costa del Casademont Zaragoza (63-58). Las ‘taronja’, en el día en que Rubén Burgos igualó los 201 partidos de Jaume Ponsarnau en el banquillo, vivieron de las rentas y el buen trabajo de la primera parte para llevarse el triunfo, a pesar de una segunda parte nada buena.

En esos segundos 20 minutos, la lesión muscular de Cristina Ouviña fue la nota negativa de la jornada. La positiva, sin duda, la gran actuación de la base de 20 años Laia Lamana. Autora de 12 puntos, la joven barcelonesa fue la jugadora mejor valorada del equipo valenciano con 12 créditos. La actividad y descaro de Lamana enamoraron a La Fonteta, mientras el entrenador subrayó también en la sala de prensa la tarea defensiva de Awa Fam Thiam.

El Zaragoza aprovechó un comienzo frío y errático del Valencia BC para colocar un parcial de 0-5, rubricado con un triple de la valenciana Vega Gimeno. Queralt Casas puso las cosas en orden con dos penetraciones marca de la casa (4-5, m. 3), pero hubo que esperar al tiempo muerto de Burgos para que la reacción fuese real. Las ‘taronja’ se endurecieron atrás y la revolución llegó en los últimos dos minutos del cuarto de la mano de la joven Lamana. Antes, un triple de Leticia Romero, liberada y beneficiándose del bloqueo de Fam, había devuelto el mando a las locales (14-13, m. 9). Lamana cerró el primer acto con una penetración eléctrica sobre la bocina que apasionó al público de La Fonteta (16-13, m. 10).

El Valencia siguió extendiendo su dominio a partir de mejoras en defensa, rebote y acierto. La afición disfrutó del baloncesto en quinta marcha de Lamana, autora de las primeras canastas del segundo cuarto y, con un par de recuperaciones, ejemplo del sacrificio defensivo que reclama el técnico. La barcelonesa sonreía después de las felicitaciones de sus compañeras por el triple con el que disparó la renta (28-13, m. 13). Tras siete minutos sin ver canasta, Merritt Hempe rompió un parcial de 19-1. Casas, la capitana ‘taronja’, protagonizó un fabuloso aro pasado con asistencia de Raquel Carrera (37-20, m. 19). La tensión disminuyó, lo que benefició a las mañas para recortar desde el 4,60 m. Pero la actriz principal de la velada, Lamana, devolvió el buen sabor de boca con un tiro de tres desde la esquina sobre la bocina (40-25, m. 20).

Segunda parte de desconexión

La historia del partido estaba, prácticamente, escrita con media parte jugarse. El Zaragoza trató de igualar las fuerzas aumentando la intensidad en defensa. Helena Oma, en la anotación, mantuvo la igualdad en los inicios del tercer cuarto (44-29, m. 22). Si bien, las de Carlo Cantero entraron pronto en ‘bonus’ ayudando a las locales a no perder el control desde el tiro libre gracias a Ángela Salvadores (52-37, m. 28).

La pérdida del rebote -16 capturas más para el rival en la segunda mitad-, y el desatino en el tiro hicieron que las valencianas jugaran con fuego. No se quemaron gracias a la renta de la primera parte, aunque el miedo llegó a apoderarse del pabellón después de un tiro de Gimeno que rompía la barrera psicológica de los diez (56-48, m. 35). El parcial era de 4-11 y, otra vez, Burgos tuvo que parar y reactivar a su equipo. Entonces, surgió Salvadores asumiendo la responsabilidad en ataque. Casas devolvía el +13 (61-48, m. 37). Aun así, la diferencia bajó de nuevo tras una antideportiva y la conexión Geldof-Gimen. No obstante, el Valencia supo alargar las posesiones para no sufrir.

El sufrimiento se vivió un poco antes, cuando Cris Ouviña se retiró con ayuda de la pista al sentir un ‘pinchazo’ en los isquios. Hoy será sometida a pruebas médicas. Salvadores, que se dio un fuerte golpe en la espalda, pudo acabar.