Setién ha llegado al Villarreal desplegando un mensaje de humildad y derrochando sinceridad. Tanta que muchas de sus declaraciones sorprendieron por el realismo que imprimía en la llegada de sus palabras. Arropado por el presidente y el consejero delegado reunió en una sola comparecencia su presentación como entrenador y la obligatoria presencia ante los medios de una previa de un partido de Conference como el de mañana ante el Hapoel Sheva. Un hombre de fútbol que respira fútbol y que aterriza en Vila-real para dirigir al equipo amarillo hasta junio de 2024... de momento. Emery ya es historia tras su repentina salida al Aston Vila con la temporada en marcha después de haber diseñado el club un proyecto a su medida. Quique Setién está en el Villarreal porque se siente orgulloso de ser su técnico: "Creo que soy la envidia de muchos entrenadores". Declaración de intenciones. Luego continuó agradeciendo la oportunidad que se le ha dado después de más de dos años sin entrenar. Por la mañana ya había dirigido su primera sesión de trabajo con el Villarreal CF.

Y no ocultó que necesitaría un tiempo de adaptación. Incluso reconoció que había estado matando el gusanillo siendo el segundo de Álex en el juvenil de La Marina, un equipo cántabro. "Quiero dar las gracias al presidente y al consejero delegado por darme la oportunidad de venir a un club excepcional que se identifica con mi manera de ser y ver las cosas. No podía venir a un sitio mejor. Llevo dos años fuera del ruedo salvo a unos chavales cerca de casa. Me siento muy feliz de estar aquí. Es verdad que tenía muchas ganas. He tenido ofertas que rechacé porque no se ajustaban a mi idea", declaraba con la felicidad grabada en su tono y en su rostro.

Su llegada

“Este club es cercano y familiar que se ajusta mucho a mi manera de ser. Me he encontrado a un grupo de chavales comprometidos y con ganas de ganar. Por los demás, lo que quiero y me apetece es disfrutar con ellos y quiero hacer crecer al club. Este club se ha creado casi de la nada y 25 años después sigue estando en la élite”.

El motivo de su regreso al fútbol

“Ha sido algo inesperado. Cuando recibí la llamada pensé que me gastaban una broma. No sabía que necesitaran un entrenador, porque Emery lo estaba llevando bien. Pero en cinco segundos cambié el chip, porque estaba un tanto desconectado. Me sentía feliz matando el gusanillo siendo el ayudante de un chaval que era el entrenador en La Marina".

Sus Objetivos

“Este club no sé si lo ha conseguido todo, pero ha estado muy cerca. Soy una persona ambiciosa. El Villarreal ha estado en Champions, viviendo momentos enormes y me encantaría ayudar a lograr los objetivos marcados. Este club tiene jugadores extraordinarios y vamos a competir".

Meditó su retirada

“Vuelvo muy feliz a los banquillos. Ha habido momentos en los que pensé que ya estaban bien después de 40 años. No obstante, me quedaba el gusanillo cuando veía el fútbol. Ha habido un periodo de desaceleración de dos años y se lo dije a los jugadores, pero en dos días estoy como una moto. En este tiempo, he pasado un periodo de mi vida que he pasado con gente que tenía abandonada por el fútbol”.

Etapa en el Barça

“Es verdad que las circunstancias que me encontré en Barcelona cuando llegué eran diferentes a lo que había vivido anteriormente. Fue una experiencia extraordinaria de la que espero sacar beneficio. Allí no fui yo y no pude serlo. Las circunstancias cambian, pero a bote pronto puedo asegurar que de las experiencias uno sale reforzado. Sabré cómo comportarme para ser el mismo”.

Su aportación al Villarreal

“Emery y yo tenemos nuestras diferencias. Los matices de cada uno son los que son. Hay cosas que se van a aprovechar de la anterior etapa, pero hay otras que iré modificando por mi estilo y manera de ser. Pero lo importante es que los jugadores ya me conocen y el nivel que tienen estoy seguro les hará fácil comprender los cambios. Emery supo transmitir lo que él quería y ahora yo creo que los jugadores asimilarán también mis conceptos”.

Hapoel

"Hoy ha sido el primer día y no creo que sea conveniente cambiar muchas cosas. No esperéis una revolución. Si acaso algunos matices que transmitiremos para que los jugadores vayan registrando conceptos. Son buenos futbolistas y no tardarán en asimilarlos”.

Gio y Mandi

"Pocas veces he visto progresar tanto a un jugador como pasó con Mandi en el primer año que le tuve en Sevilla. Su predisposición fue ejemplar. Gio nos dio un rendimiento extraordinario. Al inicio le costó un poco pero enseguida cambió y nos dio la vida. No solo los goles, sino el rendimiento. Quiere recuperar su nivel y lo veo predispuesto a ello. Mi trabajo es que los jugadores acaben asociándose y sean felices jugando al fútbol porque darán lo mejor de sí mismos”.

Parón mundial

“Yo hubiera preferido seguir jugando y que no hubiera parón porque el equipo estaba bien. Ha sufrido una serie de lesiones que han afectado al rendimiento. Durante la semana no tenemos tiempo para hacer entrenamientos de verdad porque son regenerativos. Si tenéis buena vista veréis cosas que iran cambiando”.

Gerard Moreno y la cantera

“Me acuerdo de Gerard cuando era un chaval y le mandaba mensajes en verano y le decía que en Lugo iba a disfrutar. Él valoraba mis llamadas, pero yo entendía que era muy complicado. Es un futbolista extraordinario. Y con respecto a la cantera, realmente este club es un reflejo de lo que me gustaría para el Rácing, el equipo de mi tierra. Aquí entras en el vestuario y se nota un sentimiento de arraigo. A mí me gusta la cantera y me encanta el trabajo con la base. Es muy importante porque además de la pertenencia tienes la opción de generar plusvalías. Soy un fiel convencido de que la gente joven que llega arriba viene con una energía positiva".

La llamada

“El lunes a las 4 de la tarde estaba con mi mujer comiendo. Ella no me deja coger el teléfono cuando estamos en la mesa y la miré de reojo y atendí la llamada. Era Fernando quien me llamaba para esto”.