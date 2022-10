El passat dissabte de vesprada varen jugar al trinquet de Càrcer l’equip de La Vall B contra Ecomuseo Bicorp. El resultat va ser 5 per 25 a favor de Victoria i Marina. La tornada es jugarà al trinquet de la Canal de Navarrés i amb tan sols dos jocs l’equip que té més avantatge passarà a la final. Per altra banda, L’altra semifinal es va jugar al carrer de Beniparrell. Ana i Mireia van guanyar 25 per 15 front Myriam i Fanni en una semifinal molt renyida.

Aquest resultat dóna avantatge per a Beniparrell però hauran d’aplegar a 20 al trinquet d’Alqueria d’Asnar per poder aconseguir la plaça per a jugar la final. Les semifinals de tornada seran, per això, a Alqueria d’Asnar (Alqueria d’Asnar A-Ajuntament de Beniparrell A, dissabte a les 18:00h) i Bicorp (Ecomuseo Bicorp A-La Vall B, divendres a les 20:00h). Els equips que es classifiquen s’enfrontaran en la final el dia 5 de novembre al trinquet d’Ontinyent. Homes: última jornada Pel que fa a la competició masculina, es disputa l’última jornada abans dels quarts de final. Al grup A s’enfrontaran Ferratges Ella Alzira B contra Xeraco A el diumenge 30 a les 11:30h, i Gavarda A front La Vall A, el dissabte 29 a les 17:00h. Per altra banda els de Montserrat tornaran a jugar en casa contra Family Cash Alzira A (diumenge, a les 12:00h), i els ja campions del grup B jugaran al seu trinquet contra El Genovés A (Bicorp, dissabte a les 17:00h).