España cuenta en Qatar con ocho delanteros: Ferran, Ansu, Olmo, Nico Williams, Asensio, Sarabia, Yéremi Pino y Morata. A priori, el delantero madrileño partía como titular indiscutible. Había motivos para apostar firmemente por su titularidad: imprescindible para Luis Enrique, es el único que puede considerarse un ‘9’ puro. Además, en la Eurocopa fue el delantero centro titular de España, aunque curiosamente no jugó de inicio la semifinal ante Italia.

¿Morata o falso ‘9’?

A Morata le ha costado arrancar en la preparación de este Mundial: llegó tocado a Las Rozas, con problemas en la cadera, no participó en el amistoso ante Jordania y tampoco pudo formar parte del entrenamiento del domingo por problemas de garganta... aunque sí lo hizo este lunes, en el que la ausencia más destacada fue Carvajal.

Si Morata no llega bien al debut mundialista, Luis Enrique tiene donde elegir. Son varios los futbolistas que se desenvuelven bien en esa zona central de la delantera, aunque actuando como falsos delanteros centro.

Es el caso del madridista Marco Asensio, que además llega al Mundial en un excelente estado de forma. Es probablemente el futbolista de la selección con un mejor golpeo de balón de media distancia, detalle no menor ante rivales presumiblemente cerrados y en un torneo tan corto como un Mundial.

Ansu, en trayectoria ascendente

Ocurre algo similar con Ansu Fati, que desembarca en su primer gran torneo internacional con hambre y una trayectoria ascendente. Se perdió la Eurocopa por lesión y tiene ganas de demostrar que puede ser titular con Luis Enrique. Pero sobre todo, tiene una facilidad innata para ver puerta y necesita poco para marcar, una cualidad que también puede ser clave en un Mundial.

Aunque en sus equipo no hayan sido titulares, tanto Ansu como Asensio pueden ocupar la posición de falso nueve, una demarcación que conocen bien.

Pero no acaban ahí las opciones del seleccionador: Ferran Torres ha jugado en esa posición- y con buenos resultados- en el combinado nacional. También lo ha hecho Dani Olmo (sin ir más lejos, en la semifinal de la Eurocopa, donde cuajó un buen partido), otro de los ‘soldados’ más fieles de Luis Enrique.

“Estoy estupendo”

Por otra parte, Álvaro Morata confirmó haber superado las molestias en la cadera con las que se incorporó a la concentración de la selección española y el resfriado que le afectó el domingo en la Universidad de Catar, y aseguró que está “volando” físicamente, preparado para el debut de España ante Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022.

“Estoy estupendo. Tuve un sustituto en el último partido de Liga contra el Mallorca. Desde ahí tuvimos un amistoso que no servía para nada arriesgar. Me preparé con los preparadores y desde que llegué aquí estoy volando. Me siento perfecto”, manifestó el atacante colchonero en un acto promocional de la Federación.

El delantero centro del Atlético de Madrid hizo una lectura positiva del papel del seleccionador Luis Enrique Martínez como ‘streamer’ tras realizar sus tres primeros directos nocturnos desde la concentración de la selección: “No me parece mal, el mundo evoluciona y hay muchas pequeñas dudas que él resuelve con toda la naturalidad del mundo”.