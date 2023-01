En la tarde noche de ayer, las conversaciones entre todas las partes en liza -Valencia Basket, Real Betis y los agentes de Shannon Evans- seguían en busca de cerrar el acuerdo que convierta al base de 28 años en nuevo jugador ‘taronja’. Desde el club de La Fonteta se continuaba intentando que en las próximas horas -días a más tardar- la operación llegue a buen puerto y Álex Mumbrú tenga el base que el equipo necesita para dosificar los esfuerzos de Chris Jones, con molestias en la rodilla desde el mes de noviembre. Hay más alternativas, pero Evans es la primordial.

Mientras tanto, fuentes cercanas al club bético indican que los dirigentes tienen prácticamente asumida la marcha del base, ya que pretende dar un paso adelante en su carrera jugando en la segunda vuelta de la máxima competición continental, la Euroliga. A la negociación entre clubes le faltaba, principalmente, el OK final del Betis, que intentaban arañar algo más de dinero para rehacer el equipo y contentar al entrenador, Luis Casimiro, que estalló en sala de prensa tras el partido ante la falta de refuerzos, sobre todo, un ‘4’. Preguntado por la más que posible pérdida de Evans, el extécnico ‘taronja’ respondió: «No es algo que esté en mis manos ahora mismo. Todo me supera, en el sentido que no está al nivel de mi decisión. Está en otras esferas».

La oferta del Valencia BC ronda los 400 000 euros desde mediados de semana, y la previsión era no subirla por encima del medio millón. Con esa cantidad debían entenderse el Betis, que se ahorraría cerca de 200 000 euros de salario, y el propio Evans para lo que resta de curso. El contrato en Sevilla del estadounidense, con pasaporte comunitario, es el más elevado de la plantilla y expira en junio. El gesto de despedirse el domingo de la afición sevillana, sin nada firmado, es una muestra del deseo del jugador de fichar por el Valencia BC. Una ambición de mejora en lo deportivo que, en ayuda económica para la reconstrucción del Betis, inmerso en la lucha por la permanencia en acb, puede llevarle a renunciar a una parte de su salario hasta final de la presente temporada.

Como viene señalando Levante-EMV estos días, el club ‘taronja’ le propone al base de 1,85 m un contrato multianual, al entender que se trata de un jugador diferencial en la liga. Anoche, Evans no tenía claro del todo si este martes se entrenaría con el Betis, o podría viajar ya a València.