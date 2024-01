Adrià de Mesa (32 años) se formó jugando al lado de jugadores como Cristian Tello, Isaac Cuenca, Martín Montoya y Marc Bartra. Todos ellos caras conocidas por el aficionado culé. Su paso por la cantera del Barça fue más corriente, porque son mayoría los que se quedan por el camino aunque no por ello dimitió en su sueño de dedicarse al fútbol.

El delantero vivió este domingo uno de esos capítulos que nunca olvidará. De Mesa le marcó al Barça, al que fue su equipo y del que reconoce seguidor, con la camiseta del Barbastro. Fue el 1-2 resolviendo un lío dentro del área, delante de Iñaki Peña, después de un córner lanzado por Gonpi.

Sergio Alegre, miembro del cuerpo técnico de Xavi, lo vivió desde el banquillo. Un entrenador que conocía bien a De Mesa, tal y como explicó el delantero a la web del Barça hace unos días: "Lo tenía de segundo entrenador de Sergio Lobera, que era el primero. Siempre nos intentaba ayudar y tengo muy buen recuerdo".

Desde entonces la carrera del delantero ha dado muchos tumbos, con participación en la Kings League incluida. El delantero jugó varios partidos en la competición creada por Gerard Piqué formando parte equipo del youtuber DJMaRiiO, el Ultimate Móstoles, el año pasado. Este 2024 lo ha empezado cumpliendo uno de sus sueños: jugar contra el Barça y marcarle un gol.

Lo contó unos días antes del encuentro en la web del Barça. "Todo el mundo quiere a los dos equipos grandes de la liga, pero en mi caso... yo he jugado en el Barça, soy del Barça. Por proximidad, por todo, el Barça es el que me hacía especial ilusión por jugar contra jugadores que los ves día a día por la tele y la verdad es que cuando tocó me puse muy contento".

El delantero estuvo dos años en el Barça, en las categorías alevín e infantil y recuerda todavía el hype que había con Messi en La Masia.