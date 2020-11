La operadora de infraestructuras de telecomunicaciones Onivia ha invertido 15,4 millones de euros en redes de fibra óptica en València, según informó a Levante-EMV el CEO de la compañía, José Antonio Vázquez Blanco. La red de alta velocidad de Onivia llega a 70.000 domicilios de la capital del Túria y la compañía busca alcanzar el medio millón de hogares de la Comunitat Valenciana conectados en los próximos meses. La empresa alquila sus infraestructuras a operadores finales. El cableado de Onivia en València lo están utilizando MásMóvil y Orange.

El responsable de la compañía incide en que como operadores de telecomunicaciones independientes se han centrado en la adquisición de redes en las áreas metropolitanas de Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y València. Onivia inició su actividad en España en noviembre de 2019 con la inversión de los fondos Macquaire Capital (como líder de la operación) y Aberdeen Standard Investments y Daiwa Energy & Infraestructure Co. Ltd. (como coinversores). La empresa compró una red de fibra hasta el hogar (FTTH, fiber to the home, por su denominación en inglés) a MásMóvil por 218,5 millones de euros. La red cuenta con 940.000 accesos de fibra óptica y mide 2.900 kilómetros.

El CEO de Onivia precisa que esa red conecta a 70.000 hogares valencianos en los barrios de l’Eixample, Russafa y Patraix. «La red la utilizan MásMóvil y Orange, que dan servicio a 15.000 clientes», puntualiza José Antonio Vázquez Blanco.

El directivo insiste en que no dan servicio al cliente final. «Nosotros somos una operadora neutra -que no tiene compromisos con nadie- que gestionamos la red. Somos un operador de operadores», subraya.

Alternativa

La fibra óptica desplegada en España es la más amplia de Europa y llega a más del 75 % de la población. Hasta la entrada de Onivia en el mercado español, el 89 % de la red de internet de alta velocidad estaba controlada por Telefónica, Vodafone y Orange. La compañía ha puesto en marcha una fuente alternativa de fibra para los grandes operadores sin infraestructuras en las áreas cubiertas por la red y para empresas de banda ancha más pequeñas. Esta alternativa permite a los proveedores de servicios de internet llegar a más clientes, lo que aumenta la competencia y la transparencia de precios.

José Antonio Vázquez Blanco añade que están trabajando para ampliar su red de fibra de alta velocidad en València con el objetivo de alcanzar el medio millón de hogares y avanza que tienen previsto informar a los accionistas de la inversión prevista a finales de noviembre.