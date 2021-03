La dirección de Ford Almussafes ha vuelto a reunir esta mañana a los dirigentes sindicales del comité de empresa de la factoría (del que forman parte UGT, CC OO, STM-Intersindical y CGT) para anunciarles que la planta valenciana comenzará a fabricar motores híbridos para Europa. Por el momento no ha concretado el impacto sobre el empleo futuro de la compañía en la planta de motores. Por otro lado, se aumentará la capacidad de ensamblaje en la planta de baterías.

A finales de 2022, la planta de motores construirá el motor híbrido 2.5 Duratec para Europa, que actualmente ensambla en el Kuga híbrido e híbrido enchufable (PHEV), así como en los modelos Galaxy y S-Max en sus versiones híbridas. El motor Duratec Atkinson 2.5 litros gasolina es el primero de su clase construido en Europa y refuerza la importancia de PHEV y Full Hybrid en la línea de vehículos de Ford presente y futura.

Adicionalmente, la compañía confirma la inversión de 5.2 millones de euros, que se suman a los 24 millones de inversión inicial, para aumentar la capacidad de la planta de baterías de Valencia, que comenzó su producción en octubre del pasado año. La capacidad de producción extra es necesaria para atender al incremento de demanda de los actuales vehículos híbridos.

Según la dirección de Ford Almussafes, la planta avanza hacía un futuro de vehículos de pasajeros totalmente eléctricos. En 2020 el 39% de las ventas de vehículos de Ford fueron en modelos SUVs y crossovers, además, los clientes mostraron gran interés en los modelos electrificados, representando más del 50% de las demanda del modelo Kuga.

El Mondeo dejará de fabricarse en 2022

Como consecuencia de la evolución en la preferencia de los clientes hacía los modelos SUV en detrimento de las berlinas tradicionales , Ford dejará de fabricar el Mondeo a finales de marzo de 2022. Los modelos Galaxy y S-Max continuarán en producción, de los que se han lanzado versiones híbridas recientemente.

Esta decisión se toma después de que la dirección de Ford Almussafes anunció el pasado 15 de marzo a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 630 trabajadores de la planta de producción de vehículos para llevar a cabo un ajuste «estructural» de la producción de la factoría para amoldarse al escenario actual, en el que la pandemia ya queda en segundo plano y donde es el proceso de electrificación del automóvil el que surge como principal motivo de la decisión. T

Tras acumular seis expedientes de suspensión temporal (ERTE) desde el inicio de la crisis sanitaria, la multinacional reconoce que la situación actual no es coyuntural. Los modelos a combustión no se venden. Por eso ha propuesto bajar el número de vehículos producidos a diario desde los 1.640 actuales —que por los constantes expedientes apenas se han alcanzado en el último año— a 1.360. Una reducción de 280 unidades al día que todo apunta a que provocará la extinción del turno de noche, aunque este extremo no está confirmado. En total, Almussafes fabricará unas 50.000 unidades menos hasta final de año.