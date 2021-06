El consejo de administración de Iberdrola ha reafirmado su apoyo a la continuidad de Ignacio Sánchez Galán al frente de la presidencia de la compañía, a pesar de su imputación por el ‘caso Villarejo’, al considerar que «no se ha puesto de manifiesto la comisión de ningún tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada (ni indicio alguno de su posible comisión) por parte de los miembros del consejo ni de la alta dirección», y ha mostrado su colaboración con la Justicia, según un hecho relevante rremitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, Sánchez Galán, se mostró «encantado de poder ir a contar lo que no nos han dejado contar hasta ahora», tras su imputación, después de que no se haya «dejado personar» a la compañía en el caso. En su participación en el 'Foro Tendencias 2022', Galán reconoció que la imputación «no es una situación agradable», pero subrayó que le dará la oportunidad de ir a contar «su versión» después de «tres años enterándonos de las noticias por los medios de comunicación». Galán lamentó que el grupo no haya podido tener en este periodo acceso a la información.